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Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября. Фото пресс-службы Росрыболовства

Форум в Петербурге вызвал интерес мирового рыбацкого сообщества

В Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге поучаствовало более 1,6 тыс. человек. В Северную столицу России съехались делегации из 19 стран, в том числе ведущих рыболовных держав.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября.

Дискуссионная площадка вызвала большой интерес не только у профессионалов российской рыбной промышленности, но и у иностранцев. Всего в мероприятии приняли участие более 1,6 тыс. гостей, почти половина из них - зарубежные эксперты и представители рыбохозяйственных ведомств ведущих рыболовных держав. Как сообщили Fishnews организаторы, форум посетили 19 делегаций: из Австралии, Бразилии, Гвинеи-Бисау, Германии, Ирана, Исландии, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Китая, Марокко, Намибии, Норвегии, США, Сьерра-Леоне, Фарерских островов, Чили и Японии. На мероприятии присутствовало более 100 российских и иностранных журналистов.

Среди высокопоставленных гостей форума - министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Катрин Гуннарсдоттир Торгердур, главный исполнительный директор Австралийского управления по рыболовству Джеймс Финдли, министр иностранных дел и торговли Фарерских островов Пол Йохан Сандберг Микельсен, вице-президент, генеральный секретарь Ассоциации океанического рыболовства КНР Хуан Баошань, министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг, министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбоджи Венг Сакхон, министр сельского хозяйства и рыболовства Марокко Азиз Аханнуш, руководитель Государственного субсекретариата по рыболовству и аквакультуре Чили Пабло Бересалусе Матурана, президент Всеяпонской рыбопромышленной ассоциации Тосиро Сирасу, исполнительный секретарь Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море ФАО Абделла Сроур.

Вместе с российскими и зарубежными представителями рыбного бизнеса и отраслевых ведомств в форуме участвовали сотрудники общественных организаций и союзов, научные работники.

Fishnews

  • Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на открытии форума. Фото пресс-службы ведомства
  • В Международном рыбопромышленном форуме поучаствовало более 1,6 тыс. человек со всего мира. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • На мероприятии присутствовало более 100 российских и иностранных журналистов. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • В рамках форума прошла конференция «Новая стратегия развития российской рыбной индустрии». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • В рамках форума прошла конференция «Новая стратегия развития российской рыбной индустрии». Фото пресс-службы Росрыболовства
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