Ветеринарные правила для аквакультуры обсудили в Минсельхозе

21 сентября 2017 года
Приказ Минсельхоза № 418 даст официальный статус методическим рекомендациям по опломбированию технических средств контроля, рассказал начальник ЦСМС Артем Вилкин. Цель – устранить разночтения в порядке оснащения судов ТСК.
Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи согласовало форму «сертификата здоровья» для поставок рыбопродукции из России в Республику Корея и/или ЕС после временного хранения на корейской территории.
Формат выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий позволил собрать на одной площадке крупнейшие рыбопромышленные компании и показать, как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, «весь спектр того, что делается в России».
В столице Приморья с 22 сентября по 1 октября пройдет сессия Международной организации по морским наукам в Северной Пацифике (PICES, ПИКЕС). Специалисты 19 стран обсудят изменения окружающей среды и их влияние на биоресурсы.
Завод по выращиванию радужной форели открылся в рамках ТОР «Юрга» в Кемеровской области. К объектам воспроизводства затем планируется добавить осетра, муксуна, тиляпию. А на третьем этапе – запустить завод по выпуску комбикормов.
К 20 сентября российские пользователи освоили 3,66 млн тонн водных биоресурсов - на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 11 сентября прибавка составляла 1,1%.
21 сентября 2017 года
Приказ Минсельхоза № 418 даст официальный статус методическим рекомендациям по опломбированию технических средств контроля, рассказал начальник ЦСМС Артем Вилкин. Цель – устранить разночтения в порядке оснащения судов ТСК.
Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи согласовало форму «сертификата здоровья» для поставок рыбопродукции из России в Республику Корея и/или ЕС после временного хранения на корейской территории.
На Байкале и впадающих в него реках полностью запрещается промышленная добыча омуля. Для его любительского лова и освоения коренными народами предусмотрены ограничения.
Формат выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий позволил собрать на одной площадке крупнейшие рыбопромышленные компании и показать, как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, «весь спектр того, что делается в России».
Роспотребнадзор, по новому законопроекту, получает возможность проводить контрольные закупки. Этот механизм позволит в том числе следить за качеством рыбы на прилавках, заявила депутат Госдумы Ирина Яровая.
В столице Приморья с 22 сентября по 1 октября пройдет сессия Международной организации по морским наукам в Северной Пацифике (PICES, ПИКЕС). Специалисты 19 стран обсудят изменения окружающей среды и их влияние на биоресурсы.
Завод по выращиванию радужной форели открылся в рамках ТОР «Юрга» в Кемеровской области. К объектам воспроизводства затем планируется добавить осетра, муксуна, тиляпию. А на третьем этапе – запустить завод по выпуску комбикормов.
К 20 сентября российские пользователи освоили 3,66 млн тонн водных биоресурсов - на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 11 сентября прибавка составляла 1,1%.
В Республике Карелия до конца года планируется создать национальный парк «Ладожские шхеры». В этом районе обитает «краснокнижная» нерпа, нерестятся ценные виды рыб.
20 сентября 2017 года
На заседании 20 сентября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, которые должен устранить несостыковку в правилах прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность выгрузки рыбы в замороженном виде при осуществлении «прибрежки».