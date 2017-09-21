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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на расширенном совещании в Минсельхозе. Фото пресс-службы ФАР

Ветеринарные правила для аквакультуры обсудили в Минсельхозе

Ветеринарные правила в сфере аквакультуры необходимы, отметил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Главе отрасли доложили, что разработчики документа пришли к единому видению.

Подготовку ветеринарных правил в сфере аквакультуры обсудили на расширенном совещании в Минсельхозе России. Встречу проводил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, большое внимание на совещании уделили вопросу актуализации ветеринарных правил в рыбоводстве. О работе в этом направлении рассказали заместитель директора департамента ветеринарии Юрий Русаков и директор ВНИРО Кирилл Колончин. После продолжительного обсуждения глава Росрыболовства отметил важность консенсуса в этом самом дискуссионном вопросе.

«На самом деле хорошо, что мы так бурно обсуждаем, но в целом могу сказать, что ветеринарные правила необходимы. Это задача, без которой двигаться дальше будет достаточно сложно. По сути, мы наступим на те же грабли, что и другие страны, которые занимались таким же активным развитием аквакультуры», – сказал Илья Шестаков.

Руководителю Росрыболовства доложили, что все замечания, поступающие от бизнеса и науки, учтены, разработчики документа пришли к единому видению, которое будет еще раз проработано на специальном штабе на следующей неделе.

На заседании также обсудили развитие племенной базы отечественного рыбоводства и другие темы.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураросрыболовство

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