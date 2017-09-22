22 сентября 2017 года

Квоты вышли на торги

Росрыболовство 1-3 ноября проведет аукцион по реализации квот в Дальневосточном бассейне и районах действия международных договоров. На торги выставят право добывать ставриду, камбал, минтая, треску, краба-стригуна красного, северную креветку – всего 59 лотов.

Извещение и документация об аукционе опубликованы на сайте Росрыболовства. Заявки принимаются до 23 ноября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на Дальнем Востоке пользователям предлагают для промышленного рыболовства камбал в Петропавловско-Командорской, Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской подзонах, Северо-Курильской зоне, минтай в Камчатско-Курильской, Западно-Сахалинской, Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской подзонах. Также победители аукциона смогут осваивать в режиме промышленного рыболовства треску Северо-Курильской зоны, Камчатско-Курильской, Западно-Сахалинской, Западно-Камчатской, Петропавловско-Командорской подзон и подзоны Приморье. Кроме того, на торги выставят квоты на промысел краба-стригуна красного в подзоне Приморье и северной креветки в Восточно-Сахалинской подзоне.

Для прибрежного рыболовства приготовлены лимиты камбал в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, минтая в Восточно-Сахалинской подзоне, трески в Западно-Сахалинской, Петропавловско-Командорской подзонах, подзоне Приморье и Северо-Курильской зоне.

Также на торги выставлены доли квот на промышленный вылов ставриды в южной части Тихого океана (ЮТО) и камбалы длинной в подрайоне 3NO района регулирования НАФО.

Напомним, в конце июля Минсельхоз внес изменения в методику формирования начальной цены при продаже на аукционах долей квот в зонах действия международных договоров. При расчете минимального размера платы за одну тонну ресурса помимо переводных коэффициентов расхода сырья и коэффициента рентабельности теперь учитываются коэффициенты удаленности районов действия международных договоров от российских портов.

Fishnews