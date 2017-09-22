Свежие данные по Северной Пацифике обсуждают во Владивостоке

25 сентября 2017 года

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В столице Приморья проходит сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия принимает такое мероприятие в четвертый раз.

Сессия ПИКЕС проводится в столице Приморья с 22 сентября по 1 октября. Площадкой для встреч ученых из 19 стран стал кампус ДВФУ на острове Русский. Тема конференции – «Изменения окружающей среды в северной части Тихого океана и их влияние на биоресурсы и экосистемные услуги».

С 22 по 24 сентября прошли заседания подкомитетов ПИКЕС, а утром 25 сентября состоялось торжественное открытие сессии. Как сообщает корреспондент Fishnews, с речью выступил председатель организации Чул Пак (Южная Корея). От России гостей приветствовали вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарев и начальник управления науки и образования Росрыболовства Сергей Голованов.

Также была вручена премия имени первого председателя и одного из основателей ПИКЕС Уоррена Вустера. Награду за значительный вклад в изучение северной части Тихого океана получил доктор Национального университета Пукён (Пусан) Суан Ким.

Затем участники сессии отправились на пленарное заседание с лекциями и докладами. Да конца месяца будут проходить заседания комитетов ПИКЕС.

Планируется, что 27 сентября состоятся дружеские спортивные соревнования. 30 сентября должно пройти заседание Ученого совета ПИКЕС, на котором подведут итоги сессии и межсессионной научной деятельности за год.

Fishnews