25 сентября 2017 года

Острые вопросы аквакультуры поднимут на конгрессе рыбаков

Круглый стол, посвященный аквакультуре, пройдет во второй день Международного конгресса рыбаков, 6 октября. Планируется поднять тему страхования в отрасли.

Круглый стол «Аквакультура и рыболовство. Партнерство или конкуренция» должен стать одним из самых полемических на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке, сообщили Fishnews организаторы.

«Вопросов по этой теме накопилось очень много», – прокомментировал предстоящую дискуссию и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей Наставшев.

В Москве и Приморье, по его словам, прошли очередные аукционы, площади акваторий под товарную аквакультуру увеличились на 27 тыс. гектаров. «Первичные затраты предприятиями-победителями сделаны, но как дальше будут развиваться эти хозяйства? Когда можно будет перейти к получению продукции?» – озвучил возникающие вопросы руководитель департамента.

Не урегулированы такие аспекты, как страхование предприятий аквакультуры, защита объектов выращивания от браконьеров и т.д.

«Прошедший в этом году в Приморском крае циклон показал уязвимость аквакультуры. Ущерб от наводнения, опреснения, загрязнения воды, по оценкам бизнеса, превысил 11 млн рублей. На конгресс рыбаков мы приглашаем экспертов в области страхования, чтобы совместно обсудить, как учитывать эти риски предприятий аквакультуры, чтобы защитить их в будущем», – отметил Сергей Наставшев.

XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке 5-6 октября. Центральной темой станут новации в рыбной отрасли как импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки.

На сегодняшний день для участия в конгрессе рыбаков уже зарегистрировались представители более десятка зарубежных стран, в том числе Исландии, Норвегии, США, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи.

Fishnews