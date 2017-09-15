Омулю не дают спокойно нереститься

15 сентября 2017 года
Рыбные ведомства России и Чили подписали меморандум о взаимопонимании. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил интерес к опыту южноамериканской республики в сфере аквакультуры.
14 сентября 2017 года
В Находке задержан молодой человек, собиравший трепанга и гребешка на чужом участке аквакультуры. Ущерб оценили более чем в 30 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.
13 сентября 2017 года
В Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на пограничника при досмотре лодки. По версии следствия, двое граждан нанесли правоохранителю удары и попытались выбросить его за борт.
12 сентября 2017 года
Двое сотрудников оперативной группы «Пиранья» Росрыболовства задержаны во время служебной командировки на Сахалин. Их подозревают в получении взятки в размере 170 тыс. рублей за покровительство браконьеру.
11 сентября 2017 года
Япония и Индонезия договорились совместно развивать инфраструктуру и рыболовство на шести внешних индонезийских островах. Один из них – Натуна в южной части Южно-Китайского моря, где многие иностранные суда ведут нелегальный промысел.
08 сентября 2017 года
Регулирование вылова краба осуществляется достаточно эффективно, в целом каких-либо острых вопросов нет, считает руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.
25 сентября 2017 года
Вопросами улучшения деятельности комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб, займется специальная рабочая группа. Также в Росрыболовстве подумают над запретом отдельных орудий лова.
В рыбной отрасли происходят большие изменения: внедряется механизм инвестквот, вступил в силу техрегламент ЕАЭС, завершается отладка электронного промжурнала. Своим мнением о нововведениях с Fishnews поделился директор компании «Интеррыбфлот» Руслан Закревский.
Круглый стол, посвященный аквакультуре, пройдет во второй день Международного конгресса рыбаков, 6 октября. Планируется поднять тему страхования в отрасли.
Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по распределению рыбоводных участков для лососеводства. На торги выставлено два РВУ – на Итурупе и Сахалине.
Федеральная служба безопасности обновила административный регламент по выдаче пропусков в пограничную зону, разрешений на работу в ней, а также работу в российской части пограничных рек, озер, где действует пограничный режим.
Заниматься сохранением реки Волги власти собираются в рамках приоритетного проекта сроком до конца 2025 г. Одно из направлений – защита уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы.
В столице Приморья проходит сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия принимает такое мероприятие в четвертый раз.
В экологическом фестивале «Море жизни» на Камчатке участвовало около 4 тыс. жителей региона. Цель праздника – привлечь внимание общественности к вопросам защиты морских млекопитающих.
В Башкирии вынесли приговор охраннику природного парка «Иремель». За попытку рыбалки на ООПТ мужчина получил 5 месяцев исправительных работ с конфискацией снастей.
22 сентября 2017 года
Технический регламент по безопасности рыбной продукции вступил в силу с 1 сентября. Однако, по мнению технологов рыбного производства, обилие пробелов, неточностей и ошибок в документе может запутать и производителя, и потребителя.