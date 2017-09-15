25 сентября 2017 года

Омулю не дают спокойно нереститься

В Бурятии полицейские за пять дней задержали шестерых подозреваемых в незаконной добыче омуля. Изъято около 400 экземпляров ценной рыбы, промышленные сети и лодки с моторами.

С 1 августа по 15 ноября в акватории озера Байкал транспортная полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест». Только за пять дней в Республике Бурятия сотрудники Улан-Удэнского линейного отделения МВД России на транспорте задержали шестерых подозреваемых в незаконной добыче омуля. Изъято около 400 экземпляров ценной рыбы, 6 промышленных сетей различного размера, 5 лодок и 3 лодочных мотора. Задержанными оказались местные жители в возрасте от 19 до 56 лет, некоторые из них ранее судимы за совершение аналогичных преступлений.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, один из фактов браконьерства выявили в районе села Усть-Баргузин Баргузинского района. По версии следствия, местный житель на лодке «Казанка» сетью выловил более 130 омулей.

Еще двух мужчин поймали на реке Селенга недалеко от села Дубинино. Их подозревают в незаконной добыче 145 рыбин.

Возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Браконьерам грозит до 2 лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, с 1 октября на Байкале и впадающих в него реках полностью запрещается промышленная добыча омуля. Для его любительского лова и освоения коренными народами предусмотрены ограничения.

Fishnews