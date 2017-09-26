26 сентября 2017 года

Николай Власов ответит на вопросы по ветсертификации

Россельхознадзор приглашает задать вопросы по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Заместитель руководителя Николай Власов лично ответит на все обращения, обещают в федеральной службе.

Напомним, что с 1 января 2018 г. оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным. До следующего года пользоваться этой технологией собственник подконтрольного товара может по желанию.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Россельхознадзор пригласил желающих задать интересующий вопрос по этой теме с помощью электронной почты: question-mercury@fsvps.ru. Срок – до 20 октября.

В ведомстве обещают, что замглавы Николай Власов лично ответит на все обращения в формате видеоинтервью. Его собираются разместить на сайте Россельхознадзора.

Нужно тренироваться работать с системой электронной ветсертификации заранее, пока такое оформление не стало обязательным, заявил в июльском интервью Fishnews Николай Власов. «Компании, которые это делают, к 1 января будут готовы. Другим можно только посочувствовать, потому что потом все будет со штрафными санкциями», – сказал замглавы ведомства.

Fishnews