Николай Власов ответит на вопросы по ветсертификации

26 сентября 2017 года
Всех виды госконтроля в морских портах должны перейти на безбумажные технологии – об этом говорится в обновленной дорожной карте по таможенному администрированию.
В Республике Коми из незаконного оборота изъяли более 3 тонн рыбы и рыбной продукции – лосося, ряпушки, сига, пеляди. Товары перевозили по Печоре в трюме теплохода.
22 сентября 2017 года
Минувшая неделя оказалась богатой на события. «Рыбная» повестка Госдумы пополнилась еще одним законопроектом, для экспортеров приготовили новую форму «сертификата здоровья», из закона по «прибрежке» убирают противоречие.
С 1 января для поставок рыбопродукции из России в ЕС после временного хранения на корейской территории будет использоваться новая форма «сертификата здоровья».
21 сентября 2017 года
Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи согласовало форму «сертификата здоровья» для поставок рыбопродукции из России в Республику Корея и/или ЕС после временного хранения на корейской территории.
18 сентября 2017 года
Сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области запретили ввоз 20 тонн плотвы из Казахстана. «Обратный билет» рыбе выписали из-за отсутствия маркировки.
26 сентября 2017 года
В отделе охраны национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае создали единый реестр правонарушений. Электронная база данных с мобильным приложением позволит госинспекторам быстро идентифицировать незваных гостей.
Камчатский фестиваль в защиту морских млекопитающих «Море жизни» стал финалистом регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ДФО и СФО.
Минсельхоз предлагает повысить таксы для взыскания ущерба, причиненного уничтожением или незаконной добычей водных биоресурсов. Например, по калуге – до 269 тыс. рублей.
В рамках международного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге рыбопромышленные предприятия Республики Карелия объявили о возрождении бренда «Карельский рыболовный флот».
Физиологическое состояние тюльки Азовского моря в период летнего нагула специалисты АзНИИРХ в целом оценили как хорошее. Ученые предполагают, что благоприятные условия осенью и зимой поспособствуют качественному нересту в будущем году.
Всех виды госконтроля в морских портах должны перейти на безбумажные технологии – об этом говорится в обновленной дорожной карте по таможенному администрированию.
На Сахалине 27 сентября пройдет первая открытая стратегическая сессия, посвященная рыбопромышленному комплексу региона. Мероприятие состоится в рамках деловой программы выставки «Рыбная индустрия».
В Курганской области по итогам аукциона распределены 18 участков для пастбищной аквакультуры. Они будут закреплены за пользователями на 25 лет.
В Республике Коми из незаконного оборота изъяли более 3 тонн рыбы и рыбной продукции – лосося, ряпушки, сига, пеляди. Товары перевозили по Печоре в трюме теплохода.
25 сентября 2017 года
Вопросами улучшения деятельности комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб, займется специальная рабочая группа. Также в Росрыболовстве подумают над запретом отдельных орудий лова.