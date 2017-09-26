26 сентября 2017 года

Рыбные возможности Сахалинской области обсудят на выставке

На Сахалине 27 сентября пройдет первая открытая стратегическая сессия, посвященная рыбопромышленному комплексу региона. Мероприятие состоится в рамках деловой программы выставки «Рыбная индустрия».

Специализированная выставка «Рыбная индустрия» пройдет в Южно-Сахалинске 27 и 28 сентября. В сессии «Рыбопромышленный комплекс Сахалинской области: состояние и перспективы развития» будут участвовать представители федеральных структур, областных органов исполнительной власти, руководители общественных организаций и предприниматели.

Они расскажут о современном состоянии рыбного хозяйства региона, о государственно-частном партнерстве и перспективных проектах. Также участники сессии обсудят, какие законы и другие инструменты могут облегчить развитие бизнеса, рассмотрят транспортные проблемы и работу портов. Планируется, что на встрече будет представлена информация о подготовке молодежи региона для работы в рыбной отрасли.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре «СахалинЭкспо», свое участие в качестве спикеров подтвердили заместитель руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Игорь Казбанов, и.о. начальника Сахалинрыбвода Александр Полянский, бизнес-омбудсмен по рыбе и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко. Также выступить на сессии собираются председатель Долинской ассоциации рыбопромышленников Николай Лысяк, президент Ассоциации рыбопромышленников Анивского залива Анатолий Кобелев, председатель Ассоциации рыбопромышленников Смирныховского района Владимир Смирнов, президент Ассоциации рыбопромышленников Ногликского района Андрей Сухотин.

Кроме того, участниками сессии станут представители областных властей – министерства торговли и продовольствия, министерства образования, агентства по труду и занятости населения, агентства по рыболовству.

Отчет о сессии с итоговыми рекомендациями бизнеса направят в органы власти Сахалинской области и опубликуют в СМИ.

Посетить сессию можно бесплатно. Для этого надо получить пригласительный билет после регистрации на сайте «Рыбной индустрии».

Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews