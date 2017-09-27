27 сентября 2017 года

На помощь ловцам скумбрии и иваси придет НИС

Научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» в течение двух недель будет выполнять съемки пелагических объектов промысла в Южно-Курильском районе. Таким образом, специалисты расширяют научно-информационную поддержку на путине.

Ученые ТИНРО-Центра продолжают отслеживать ситуацию с пелагическими видами рыб – сардиной (иваси), скумбрией, сайрой. На путине работает штаб, включающий наблюдателей на промысловых судах, специалистов на береговых заводах и плавбазе, а также аналитическую группу в институте. НИС «Профессор Кагановский» в течение двух недель будет выполнять съемки пелагических объектов в Южно-Курильском районе. Кроме того, на прошлой неделе проводились поисковые авиаработы, в результате которых были обнаружены скопления скумбрии.

По состоянию на 25 сентября на промысле иваси и скумбрии работало 11 российских судов: 9 с тралами и 2 с кошельковыми неводами. Приемку уловов ведут плавбазы «Всеволод Сибирцев» и «Залив Восток». Сырец также принимают береговые предприятия «Курильского рыбака» (на Шикотане) и Южно-Курильского рыбокомбината (на Кунашире).

18, 19 и 20 сентября погода на промысле была плохой из-за мощного циклона, работали лишь крупнотоннажные суда - восточнее и юго-восточнее Шикотана. Затем погодные условия стали благоприятными.

После циклона суда, добывающие сардину и скумбрию, находились в поиске. Часть флота прошла на восток вдоль фронтальных зон южнокурильского вихря, но промысловых скоплений не обнаружила. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, рыбу нашли южнее и юго-западнее Шикотана.

Уловы сардины немного снизились к уровню предыдущей недели, так как большинство тральщиков ориентировано на лов скумбрии и целенаправленно ищет ее скопления. Вылов скумбрии вырос по сравнению с показателями предыдущей недели. 22 и 23 сентября с воздуха были обнаружены плотные косяки.

Нарастающий вылов сардины на 27 сентября составил 10,1 тыс. тонны, скумбрии – 4,9 тыс. тонн. На отчетную дату прошлого года эти показатели составляли 6 тыс. тонн и 2,4 тыс. тонн соответственно. Таким образом, нынешние объемы добычи почти в два раза выше уровня 2016 г.

По прогнозам ученых, в течение недели сохранится стабильная промысловая обстановка. добыча сардины и скумбрии будет вестись на фронтальных зонах теплого вихря.

Fishnews