20 сентября 2017 года

Сайру, иваси и скумбрию выслеживают после тайфуна

К 18 сентября российские рыбаки освоили 13,4 тыс. тонн сайры, дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Ожидается, что из-за тайфуна «Талим» косяки уйдут с традиционных мест, искать скопления поможет НИС «Профессор Кагановский».

На аналогичную дату прошлого года вылов пелагических объектов составлял около 8,5 тыс. тонн. Ход промысла обсудили на совещании в Росрыболовстве, видеоконференцию провел заместитель руководителя ведомства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, скумбрии российские суда поймали 2,2 тыс. тонн, что более чем вдвое выше уровня 2016 г. Дальневосточной сардины (иваси) добыто 7,87 тыс. тонн (+64%), сайры - 3,3 тыс. тонн (+28%).

Всего в пределах исключительной экономзоны России и открытых водах северо-западной части Тихого океана (СЗТО) работают 20 отечественных судов. Рыбаки Японии и Республики Корея добыли более 13,2 тыс. тонн пелагических объектов, в основном это сайра.

Большое влияние на промысловую обстановку оказал мощный тайфун «Талим», «прокатившийся» у побережья Сахалина. Затем ситуация улучшилась, суда вышли из укрытия и направились к местам скоплений рыбы южнее острова Шикотан. Прогнозируется, что на восстановление прежних темпов вылова понадобится 2-3 суток.

Врио директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк рассказал, что усиление тайфуна, безусловно, приведет к смещению промысловых стад с традиционных мест, косяки вновь придется искать. Поэтому НИС «Профессор Кагановский» выходит в эти районы на две недели раньше для оказания действенной помощи рыбакам.

Fishnews