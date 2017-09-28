28 сентября 2017 года

Резидентам ТОР и свободного порта обещают стабильность

Правительство должно обеспечить стабильность правовых и налоговых условий работы для резидентов ТОР и свободного порта. Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам поездки на Дальний Восток.

Новые меры по развитию ДФО должны быть приняты в рамках реализации поручений, которые глава государства подписал по результатам сентябрьской поездки в регион.

Ряд изменений предусматривается по территориям опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) и свободного порта, сообщает корреспондент Fishnews.

Правительство должно обеспечить внесение законодательных поправок, дающих гарантию стабильности правовых и налоговых условий работы для резидентов. Устойчивые условия предполагаются в течение 10 лет со дня получения бизнесом соответствующего статуса.

Для резидентов дальневосточных ТОР (а создавать такие территории, напомним, можно также и в моногородах в других регионах) необходимо предусмотреть пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование. Условие – получение статуса резидента и открытие новых производств до 31 декабря 2025 г. Также поручено установить минимальный объем инвестиций для таких случаев.

Правительство должно обеспечить внесение изменений в законодательство по этим вопросам до конца года.

В рамках сентябрьской поездки в ДФО Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока, встретился с представителями зарубежных деловых кругов, осмотрел судостроительный комплекс «Звезда». Традиционно президент выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Fishnews