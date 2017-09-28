28 сентября 2017 года

Кадры для Дальнего Востока будут готовить по спецпрограмме

Правительство РФ должно разработать и утвердить программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного округа. При этом глава государства Владимир Путин поручил отразить в документе поддержку молодежи на рынке труда.

Задачи по решению кадровых вопросов вошли в общий перечень поручений, который президент Владимир Путин подписал по итогам сентябрьской поездки на Дальний Восток.

Правительству поручено разработать и утвердить программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа. Документ должен быть направлен на развитие образования, профессиональную ориентацию и поддержку молодежи на рынке труда. При этом в рамках программы необходимо предусмотреть создание в ДФО «профильных структурных подразделений ведущих образовательных организаций высшего образования», сообщает корреспондент Fishnews.

В выполнении задачи примут участие Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и органы исполнительной власти регионов, входящих в состав ДФО. Срок – 15 января.

Минтруд совместно с региональными властями должны проработать вопрос о том, как сделать более эффективным выполнение программ повышения мобильности трудовых ресурсов в ДФО. Эта задачу президент поручил выполнить совсем скоро – 31 октября.

Fishnews