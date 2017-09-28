Кадры для Дальнего Востока будут готовить по спецпрограмме

28 сентября 2017 года
На семинаре-совещании в Краснодарском крае рыбоводные хозяйства высказались за создание селекционных центров по карпу и растительноядным рыбам на юге страны и расширение господдержки племенной работы в аквакультуре.
Ведомства продолжают подготовку изменений налогового законодательства в рыбной отрасли. Предложения по сбору за пользование водными биоресурсами обсудили на совещании в Росрыболовстве с участием ВАРПЭ.
В скором времени 15 видов животных и растений будут исключены из Красной книги Пермского края. Среди объектов, популяции которых вышли из «группы риска», есть и рыбы: сазан, белоперый пескарь и подкаменщик.
Правительство должно обеспечить стабильность правовых и налоговых условий работы для резидентов ТОР и свободного порта. Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам поездки на Дальний Восток.
Камчатский край принял делегацию предпринимателей из Китая. Среди возможных направлений сотрудничества власти региона называют производство и экспорт рыбной муки, переработку рыбных отходов.
Глава государства Владимир Путин поручил предусмотреть в проекте федерального бюджета средства на масштабный экологический проект по сбережению Волги. Предстоит ликвидировать накопленный вред экосистеме реки, обратил внимание президент.
28 сентября 2017 года
Сразу несколько мероприятий по важным для отрасли вопросам состоится во Владивостоке еще 4 октября, перед официальным открытием Международного конгресса рыбаков.
К 27 сентября отечественные пользователи освоили 3,71 млн тонн водных биоресурсов - на 0,6% выше уровня прошлого года. Прибавки наблюдаются по Северному и Каспийскому бассейнам, а также заграничным водам.
Министр рыболовства и морских дел Индонезии Суси Пуджиастути заявила о планах по запрету экспорта мороженой рыбы и наращиванию внутренней переработки уловов в республике.
На семинаре-совещании в Краснодарском крае рыбоводные хозяйства высказались за создание селекционных центров по карпу и растительноядным рыбам на юге страны и расширение господдержки племенной работы в аквакультуре.
Ведомства продолжают подготовку изменений налогового законодательства в рыбной отрасли. Предложения по сбору за пользование водными биоресурсами обсудили на совещании в Росрыболовстве с участием ВАРПЭ.
В скором времени 15 видов животных и растений будут исключены из Красной книги Пермского края. Среди объектов, популяции которых вышли из «группы риска», есть и рыбы: сазан, белоперый пескарь и подкаменщик.
Правительство должно обеспечить стабильность правовых и налоговых условий работы для резидентов ТОР и свободного порта. Такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам поездки на Дальний Восток.
Камчатский край принял делегацию предпринимателей из Китая. Среди возможных направлений сотрудничества власти региона называют производство и экспорт рыбной муки, переработку рыбных отходов.
Глава государства Владимир Путин поручил предусмотреть в проекте федерального бюджета средства на масштабный экологический проект по сбережению Волги. Предстоит ликвидировать накопленный вред экосистеме реки, обратил внимание президент.
27 сентября 2017 года
Группа «Норебо» начинает поставки своей рыбопродукции в российские торговые сети под собственным брендом Borealis. Первой станет Москва, затем, совсем скоро, – Мурманск и Санкт-Петербург.