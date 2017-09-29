29 сентября 2017 года

Власти собираются пересмотреть обязательства по инвестквотам

Минсельхоз предложил изменения, которые позволят засчитывать в объем переработки на объекте инвестиций – береговом заводе не только уловы, добытые по инвестквоте. Это даст возможность использовать наиболее рентабельные схемы организации производства, говорится в пояснительной записке.

Проект поправок по инвестиционным квотам разработан в рамках исполнения поручения премьер-министра. Напомним, что в августе Дмитрий Медведев на Сахалине пообщался с представителями рыбной промышленности из разных регионов. По итогам встречи председатель правительства поручил рассмотреть возможность определенных изменений законодательства по инвестквотам. Предполагается, что поправки помогут сделать этот механизм господдержки более гибким, сообщает корреспондент Fishnews.

Тот, кто получает инвестиционную квоту, принимает на себя обязательства по освоению (если объект инвестиций – это судно) или переработке (если лимиты предоставляются под береговой завод). Новый проект постановления предусматривает, что в зачет будут идти не только объемы по инвестквоте, но и объемы по другим квотам, распределенным инвестору для промышленного и (или) прибрежного рыболовства.

Поправки позволят использовать наиболее рентабельные схемы организации производства, говорится в пояснительной записке к проекту. Кроме того, полагают разработчики, возрастут возможности для приемки и переработки на предприятии именно свежей и охлажденной рыбы.

Помимо изменений по обязательствам инвесторов, в проекте предусмотрены и другие поправки.

Fishnews