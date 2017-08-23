23 августа 2017 года

Дмитрий Медведев посоветовался с рыбаками Дальнего Востока

Представители рыбохозяйственного комплекса на совещании в Сахалинской области рассказали премьер-министру о том, какие шаги, на их взгляд, могли бы помочь в развитии отрасли.

Глава правительства Дмитрий Медведев провел в селе Соловьевка Сахалинской области встречу с руководителями рыбохозяйственных предприятий Дальнего Востока. В начале совещании, по уже сложившейся традиции, премьер отметил успехи отрасли, но в то же время подчеркнул, что проблем хватает. «Давайте посоветуемся», – предложил премьер.

Инвестиционные квоты – возможны изменения

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в своем выступлении остановился на нескольких ключевых темах – работе в сфере хранения и транспортировки рыбных товаров, предоставлении прав на вылов и стратегии отрасли в целом.

Несмотря на целый ряд положительных изменений, «отрасль все еще сильно ориентирована на сырьевую модель развития», обратил внимание глава агентства. Одним из путей решения проблемы в ведомстве считают инвестиционные квоты.

Руководитель Росрыболовства заявил о необходимости вести «постоянный мониторинг и анализ предложений по реализации постановлений по инвестквотам с целью возможной дальнейшей точечной настройки».

Как сообщает корреспондент Fishnews, инициативы по новому виду квот представители рыбного бизнеса высказали уже на самой встрече. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев считает необходимым внести изменения по механизму для береговых заводов. «… Мы предлагаем разрешить использовать эквивалентный инвестиционной квоте объем ресурсов из ближайшего к построенному рыбоперерабатывающему заводу морского района – конечно, только при условии, если у инвестора, который построил этот завод, имеется квота в этом морском районе». Поправку предлагается внести в постановление от 25 мая 2017 г. № 632 (напомним, что этот документ регламентирует подготовку и заключение договора о закреплении и предоставлении доли инвестквоты).

Дмитрий Медведев согласился, что нужно изучить инициативы. «Обсудите и постарайтесь выработать какой-то оптимальный механизм. Думаю, что это правильно», – заявил премьер.

Председатель Рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина Сергей Тарусов напомнил о тех обязательствах, которые берет на себя бизнес, захотевший получить инвестквоту. Это в том числе и соблюдение графика строительства объекта инвестиций. «В постановлении правительства очень жестко обозначены этапы строительства. Это закладка киля, спуск на воду, установка главного двигателя, прием и сдача судна. Но не всегда получается, как пишем на бумаге, к сожалению», – отметил рыбопромышленник.

«Я сформулирую поручение по итогам сегодняшнего совещания и в адрес Росрыболовства, и в большей степени в адрес Минпрома и Министерства экономического развития. Пожалуйста, подготовьте предложения на эту тему», – прокомментировал Дмитрий Медведев.

Стратегия близко

Илья Шестаков рассказал на совещании о работе над Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. Проект документа уже рассмотрела профильная правительственная комиссия. С учетом доработки поручено до 1 ноября внести его в правительство.

Ключевые направления в рамках реализации стратегии – повышение экономической отдачи от переработки, развитие аквакультуры, освоение перспективных объектов промысла – дальневосточный сардины (иваси) и скумбрии. «И конечно, для нас важнейшим является в перспективе до 2030 года возврат в зону промысла Антарктики для добычи антарктического криля», – добавил глава Росрыболовства.

В интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» Илья Шестаков сообщил, что стоит задача сделать стратегию рабочим документом, а не декларацией. «Мы рассчитываем, что до конца года документ утвердит правительство», – рассказал руководитель агентства.

Волнительное закрепление

Герман Зверев поднял волнующую рыбаков тему: как будет осуществляться перезаключение договоров о закреплении долей квот на новый период. Проект постановления о порядке распределения лимитов в целом понятный, но есть два существенных риска, отметил глава ВАРПЭ.

Первое – на подачу заявки отводится всего 20 рабочих дней, а малейшая техническая опечатка приводит к безвозвратному отклонению обращения. Второе – сам расчет закрепляемой доли производится непрозрачно, а базовые для расчета показатели пока отсутствуют в открытом доступе, указал президент ассоциации. Он обратился к премьеру с просьбой о доработке проекта с учетом замечаний и предложений.

Документ нужно подготовить максимально тщательно, согласился председатель правительства. Он отметил, что Минсельхоз уже отразил некоторые пожелания. Право отозвать заявку для внесения исправлений и подать новое обращение – необходимая часть процесса. «Продление срока подачи заявки и некоторые другие процедуры – я прошу Росрыболовство с вашим участием этим всем позаниматься. Договорились», – пообещал Дмитрий Медведев.

Новые принципы контроля

Илья Шестаков отметил, что нужно более активно работать над регламентами контролеров – сокращать излишний контроль, оптимизировать оформление флота и грузов. Это важно в том числе и для того, чтобы промысловые суда обслуживались в России. Тема административных барьеров нашла отражение в Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота – такой документ утвердил в нынешнем году Минсельхоз.

Актуальный для рыбаков вопрос – насколько необходимо сейчас прохождение контрольных пунктов (точек) для судов – поднял руководитель Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. Система давно нуждается в изменениях, тем более в связи с развитием промысла иваси и скумбрии, считают рыбопромышленники

Высказал предложение по оптимизации контроля Герман Зверев. Нужно устранить пробел, при котором из сферы действия закона о защите предпринимателей выпали полномочия пограничной службы в области водных биоресурсов. «И в целом поработать над совершенствованием системы пограничного контроля в этой сфере, потому что в ней содержатся такие элементы, которые в новом законодательном поле, может быть, чуть-чуть и подустарели», – отметил президент ВАРПЭ. Дмитрий Медведев пообещал дать соответствующее поручение.

Сергей Тарусов выступил с предложением, о котором не раз уже говорили в регионах, – дать возможность вести учет улова на берегу. «Мы считаем, что можно это разрешить, это облегчит работу рыбакам. Главное, чтобы нельзя было тогда перегружать улов в море», – прокомментировал Илья Шестаков.

Премьер согласился с тем, что изменения возможны. «Раз руководство Росрыболовства здесь единую с вами позицию занимает, пожалуйста, можем тогда откорректировать правила, если это на уровне постановления правительства принималось», – сказал он.

Широкое участие

В совещании участвовали вице-премьер – полпред президент в ДФО Юрий Трутнев, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, руководство Роспотребнадзора, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфина, ФТС, Россельхознадзора, Погранслужбы ФСБ России, руководители рыбохозяйственных ассоциаций и компаний. Пригласили на встречу и губернаторов рыбацких регионов – главу Сахалинской области Олега Кожемяко, губернатора Камчатки Владимира Илюхина, главу Магаданской области Владимира Печеного, губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Исключение составил глава Приморья Владимир Миклушевский.

Fishnews