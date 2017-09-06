06 сентября 2017 года

Дмитрий Медведев поставил задачи по итогам совещания на Сахалине

Министерствам предстоит изучить возможность внесения в правовые акты по инвестквотам изменений, которые, как заявили представители рыбного бизнеса, позволят сделать этот механизм более гибким. Такое поручение глава Правительства Дмитрий Медведев дал по итогам совещания на Сахалине.

Инвестиционным квотам – большую гибкость

Сразу несколько поручений – по механизмам инвестиционных квот. Во-первых, ведомства должны изучить вопрос о внесении в правовую базу изменений, предусматривающих возможность использования эквивалентного выделенной инвестквоте объема квот, закрепленного за инвестором, в ближайших к перерабатывающему заводу районах промысла. Напомним, что этот вопрос на совещании поднял президент ВАРПЭ Герман Зверев. Такое изменение, как предполагается, позволит сделать механизм инвестиционных квот более гибким.

Во-вторых, ведомствам поручено проработать вопрос о внесении поправок, обеспечивающих возможность корректировки графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций и графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций. Сегодня правовая база предусматривает жесткие обязательства для рыбопромышленных предприятий.

В-третьих, будет изучаться возможность изменений, позволяющих осваивать инвестквоту не на том судне инвестора, под которое получался этот лимит.

Поручения по инвестиционным квотам даны Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития, Росрыболовству. К выполнению задачи должны быть привлечены другие заинтересованные федеральные ведомства с участием отраслевых союзов (ассоциаций). О результатах нужно доложить в правительство, при необходимости – с проектами нормативно-правовых актов.

Заявка на квоты – в разумные сроки

Еще одно поручение – по закреплению долей квот на новый период. При подготовке актов правительства по этому вопросу Минсельхоз должен обеспечить установление срока подачи заявок, позволяющего устранить возможные технические ошибки и повторно подать заявку. Кроме того, должна быть обеспечена транспарентность расчетов соответствующей доли квоты.

Контроль в сфере рыболовства – с защитой бизнеса

Поднимались на совещании и вопросы совершенствования госконтроля. Минэкономразвития, ФСБ, Минсельхоз и министр РФ Михаил Абызов должны проанализировать законодательство, регулирующее осуществление федерального госконтроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. При этом акцент нужно сделать на защите прав предпринимателей. О результатах в правительство должно быть доложено до 18 октября.

Минсельхозу, ФСБ, Минэкономразвития и Минюсту поручено представить в кабмин предложения по установлению уведомительного порядка входа и выхода в российскую экономзону отечественных рыбопромысловых судов при осуществлении рыболовства.

Федеральная служба безопасности, Минсельхоз должны активизировать работу по подготовке и внесению в правительство поправок закона об ИЭЗ РФ в части определения федеральных органов госвласти, уполномоченных устанавливать контрольные пункты

Продолжится и работа над изменениями, позволяющими осуществлять учет уловов по итогам выгрузки в местах доставки. Министерству сельского хозяйства поручено активизировать работу по внесению таких поправок в правила рыболовства.

Также даны поручения по вопросам доступа российской рыбопродукции на зарубежные рынки, снижения тарифов на ледокольную проводку для судов с рыбой, следующих по Северному морскому пути, по возможности включения судов специального назначения – плавзаводов и плавбаз – в Российский международный реестр судов, по конфискованному флоту, по контролю качества и безопасности импортных рыбных товаров, по судостроению на Дальнем Востоке и другие.

Поручение главы правительства смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.