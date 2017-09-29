02 октября 2017 года

Сессия ПИКЕС с успехом прошла во Владивостоке

В столице Приморья состоялась 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана. Руководители ПИКЕС отметили, что мероприятие получилось насыщенным и весьма интересным.

Официальное закрытие сессии состоялось 29 сентября. Встреча исследователей Северной Пацифики проходила на территории ДВФУ на острове Русский с 22 сентября, было проведено более 20 заседаний научных комитетов, групп и различных структур организации.

Перед участниками выступили председатель ПИКЕС Чул Пак, а также председатель научного совета организации Хироаки Сайто. Они отметили, что сессия была успешной, насыщенной и весьма интересной. Затем состоялось торжественное вручение наград за лучшие доклады в рамках каждого из комитетов ПИКЕС: FIS (комитет по рыбохозяйственным исследованиям), BIO (комитет по биологической океанографии), POC (комитет по океанографии и климату), MONITOR (комитет по мониторингу состояния морских экосистем), MEQ (комитет по качеству среды обитания), TCODE (технический комитет по обмену данными), HD (комитет по взаимодействию социальных, экономических и экологических аспектов природопользования).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, большое внимание на сессии уделили рассмотрению промежуточных результатов нескольких глобальных проектов ПИКЕС. Это FUTURE (комплексная десятилетняя научная программа по изучению и прогнозированию реакции морских экосистем Северной Пацифики на климатические и антропогенные воздействия), а также NPESR 3 (третий отчет о состоянии морских экосистем Северной Пацифики).

На заседаниях основных комитетов ученые обсудили широкий спектр вопросов по изучению и мониторингу океанологических процессов, влиянию локальных, региональных и глобальных климатических изменений на состояние и биопродуктивность морских экосистем. Также темами сессии стали тенденции в динамике эксплуатируемых водных биоресурсов, определение индикаторов антропогенного и природного воздействия на морскую среду, взаимосвязи социальных факторов с использованием ресурсов океана и «услуг» морских экосистем.

Кроме научных мероприятий, на сессии организовали дружеские соревнования по спортивной гребле на «драконах». В них приняли участие команды из представителей разных стран, товарищескую гонку выиграли сотрудники ТИНРО-Центра.

В завершение сессии 30 сентября и 1 октября прошли заседания научного и управляющего советов ПИКЕС. На них рассмотрели научные, финансовые, технические и организационные вопросы, связанные с деятельностью организации.

Следующая сессия ПИКЕС состоится в октябре – ноябре 2018 г. в Иокогаме (Япония). Основной темой будет комплексное понимание экосистемного разнообразия в северной части Тихого океана.

Fishnews