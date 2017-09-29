03 октября 2017 года

Россия и США обсудили «рыбные» дела

В Калифорнии завершилась 28-я сессия российско-американского Межправительственного консультативного комитета по рыбному хозяйству. Одной из тем стал вопрос о целесообразности создания морских охраняемых районов в Антарктике.

В мероприятиях приняла участие делегация Федерального агентства по рыболовству во главе с заместителем руководителя ведомства Василием Соколовым. Делегацию США возглавлял помощник заместителя Государственного секретаря по рыбному промыслу и океанам посол Дэвид Балтон.

Стороны обсудили традиционные вопросы повестки дня. Так, ученые двух стран обменялись данными по оценке запасов минтая в западной и восточной частях Берингова моря. По мнению специалистов России и Соединенных Штатов, ресурсы в стабильном состоянии, об этом свидетельствуют последние оценки биомассы.

Американцы предоставили результаты изучения морских млекопитающих – тихоокеанского моржа, сивучей и морских котиков. Делегаты признали приоритетность постоянного проведения совместных исследований в России и на Аляске для мониторинга состояния и тенденций популяции ластоногих.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, одной из важных тем стало сотрудничество в области правоохранительного обеспечения рыболовства. Стороны сошлись во мнении, что следить за целостностью морской границы и в дальнейшем лучше всего совместно. Обе страны рассчитывают искать пути совершенствования и продолжения такого сотрудничества.

Российские делегаты отметили позитивную роль взаимодействия в рамках Конвенции о сохранении ресурсов минтая и управлении ими в центральной части Берингова моря, а также Соглашения о сохранении трансграничных рыбных запасов в центральной части Охотского моря.

Отдельное внимание уделили обсуждению предлагаемого соглашения о предотвращении нерегулируемого рыболовства в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана. Стороны обменялись мнениями по подготовке проекта документа и об организации дальнейших переговоров по этому вопросу. Россия и США согласились координировать свои действия перед следующим раундом переговоров.

Российская сторона обратила внимание на проблему создания морских охраняемых районов в рамках работы Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Делегаты РФ отметили, что сохраняется обоснованная обеспокоенность, связанная с отсутствием научно-исследовательских планов в отношении уже образованных МОР. Отечественные специалисты указывают, что нет четких критериев оценки эффективности этих заповедников, что также применимо и к новым инициативам в данной области. Россия считает, что необходимо вырабатывать соответствующие планы и критерии до принятия решения о создании новых МОР.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с исполнением межправительственного соглашения о сотрудничестве в борьбе с ННН-промыслом.

По итогам заседания российская сторона предложила провести 29-ю сессию комитета в РФ осенью 2018 г. Точное время и место сообщат по дипломатическим каналам.

Fishnews