03 октября 2017 года

ФАС прописала рыбному рынку ярмарки и аукционы

Для повышения конкуренции в сфере рыболовства ФАС рекомендует внедрять биржевые торги водными биоресурсами и развивать альтернативные формы розничной торговли рыбной продукцией.

В проекте доклада о состоянии конкуренции, который Федеральная антимонопольная служба ежегодно готовит для правительства, отмечается, что в сфере рыбохозяйственного комплекса механизм распределения квот вылова по «историческому принципу», а также незначительный объем высвобождаемых долей квот осложняет вход на рынок для новых участников.

С точки зрения ФАС, приоритетным направлением развития конкуренции в рыбной отрасли «является развитие организованных торгов по реализации рыбной и иной продукции на аукционных (биржевых) площадках».

Внедрение рыбных аукционов в практику «создаст предпосылки к эффективному распределению товаров путем формирования справедливых и «прозрачных» механизмов ценообразования, а также обеспечит оптимизацию и снижение издержек для участников рынка, сократит количество оптовых посредников при реализации рыбной продукции», говорится в докладе.

Укоротит цепочку между рыбодобытчиком и конечным потребителем, как полагают в ФАС, и «создание условий для развития альтернативных способов торговли рыбной продукцией», к которым отнесены в частности несетевые торговые объекты и специализированные ярмарки. Это также может привести к снижению логистических затрат и повышению конкуренции на розничном рыбном рынке, что «может положительно сказаться на формировании стоимости рыбной продукции и ее качестве».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в сфере товарного рыбоводства ФАС положительно оценила принятие нормативных правовых актов, направленных на упрощение порядка формирования и предоставления в пользование рыбоводных участков, а также бесконкурсное продление договоров с добросовестными хозяйствами. Основным препятствием для развития аквакультуры остаются громоздкие и непрозрачные схемы предоставления морских и прибрежных участков, особенно на Дальнем Востоке, считают в антимонопольном ведомстве.

Fishnews