03 октября 2017 года

Камчатка вновь отличилась уловами лосося

Общий вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае превысил 241 тыс. тонн. Основу добычи составила горбуша Карагинской подзоны: ее уловы оказались вдвое больше первоначального прогноза.

В правительстве Камчатки рассказали о предварительных итогах лососевой путины. «Морской промысел в крае закрыт с 13 сентября, речной – с 22 сентября для всех видов рыболовства, за исключением любительского и спортивного. С 16 октября мы заканчиваем общую рыбалку по всем водоемам – связано с тем, что в большинстве районов в это время наступает окончание сроков навигации маломерных судов, которые используются на реках и на море, - рассказал зампред правительства, министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын. - Рыбалка прошла достойно. Результаты говорят сами за себя: общий итог вылова – 241,335 тыс. тонн, из которых 236,711 тыс. тонн – в рамках промышленного и прибрежного рыболовства. Это третий результат за историю наблюдений промысла на Камчатке с 1906 года. Лучшими были показатели только 2011 и 2012 годов».

Первоначально к освоению в крае рекомендовали 186,877 тыс. тонн. Фактические подходы тихоокеанских лососей и промысловая обстановка позволили увеличить объем возможного вылова, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

На западном побережье помешали шторма

«В целом по Камчатке общий объем вылова по горбуше - 161,5 тыс. тон. Основу улова составила горбуша Карагинской подзоны – 147 тыс. тонн, что вдвое превысило первоначальный прогноз подходов. По Западной Камчатке показатели по горбуше составили почти 11 тыс. тонн при прогнозе в 20 тыс. тонн. Сказалась сложная обстановка по штормам. Были сильные дожди, высокая и мутная вода в реках, ловить было невозможно. Рабочими были около 20% дней, остальное время - либо шторма, либо проходные дни», - отметил Владимир Галицын.

В Петропавловско-Командорской подзоне добыто почти 15 тыс. тонн нерки. «Это лучший объем вылова по нерке по восточной подзоне за всю историю наблюдений. В 2008 году, к примеру, там ловили около 6 тыс. тонн. По кижучу объем вылова по Камчатке составил 6,2 тыс. тонн, что также является хорошим результатом, поскольку долгое время на весь край добывали порядка 3-4 тыс. тонн», - сообщил зампред.

Заводы строятся…

Объемы суточной приемки рыбы на судах и береговых производствах достигали 10 тыс. тонн. Еще в 2015 г. эта цифра составляла 6-7 тыс. тонн.

«Радует, что наши пользователи не сбавляют оборотов и темпов по строительству новых заводов. На Камчатке с 2008 года реализовано несколько крупных проектов по строительству береговых рыбоперерабатывающих заводов с общим объемом инвестиций свыше 23 млрд рублей. На сегодняшний день строятся завод ООО «Начикинское», ООО РПЗ «Максимовский». В следующую путину будет введен в эксплуатацию завод Тымлатского рыбокомбината. Новые производства будут дополнительно давать плюсом к переработке до 1000 тонн в сутки. Надеюсь, что со временем мы придем к тому, что до 100% лососей будем перерабатывать на берегу», - подчеркнул Владимир Галицын.

Рыбаки помогли рыбоохране

Зампред обратил внимание, что в прошедшую путину рыбопромышленные компании региона оказали существенную помощь в борьбе с незаконной добычей и обработкой водных биоресурсов.

«В этом году была налажена беспрецедентная борьба с браконьерами на основных наших «поставщиках» - реках Паратунка, Авача и Большая. Камчатские предприятия оказали серьезную поддержку коллегам из Росрыболовства, вложили немалые средства в охрану водоемов. Была отработана глобальная схема взаимодействия, которая дала свои результаты. В следующем году мы расширим перечень объектов особого контроля», - сказал куратор краевого рыбохозяйственного комплекса.

В пресс-службе отметили, что основной объем рыбы, добытой камчатскими рыбаками в путину 2017 г., отправлен на внутренний рынок страны.

Fishnews