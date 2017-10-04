Российские ученые вошли в спецкомитет НАФО по спорам

04 октября 2017 года
К началу октября российские рыбаки выловили в общей сложности 22,6 тыс. тонн сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). Для корректировки рекомендаций науки к поиску скоплений планируют снова привлечь авиаразведку.
03 октября 2017 года
На Амуре, в границах от Комсомольского до Хабаровского районов Хабаровского края, продолжается лов осенней кеты представителями коренных малочисленных народов. По решению комиссии, для физических лиц из числа КМНС запрет на традиционное рыболовство снят со 2 октября.
Общий вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае превысил 241 тыс. тонн. Основу добычи составила горбуша Карагинской подзоны: ее уловы оказались вдвое больше первоначального прогноза.
Правительство обновило правила предоставления субсидий на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции. Для получения поддержки потребуется соглашение с Росрыболовством.
02 октября 2017 года
Власти Сахалинской области заявили о подготовке комплекса мер, направленных на увеличение численности лососей. На ноябрьской конференции хотелось бы получить от ученых прогноз состояния ресурса и рекомендации о том, как в связи с этим быть рыбакам, отметил зампред правительства региона Анатолий Макоедов.
29 сентября 2017 года
По инвестиционным квотам вышло новое постановление, также появился проект изменений по этому механизму. Россельхознадзор пригласил задать вопросы по электронной ветсертификации, а в Росрыболовстве с участием бизнеса обсудили ставки сбора за пользование ВБР.
04 октября 2017 года
Суд обязал администрацию Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей организовать подъем 30 затонувших автомобилей со дна озера Байкал, рек Ангары и Селенги.
На Камчатке исландская делегация провела встречи с представителями правительства региона и бизнес-сообщества. Стороны обсудили возможности инвестирования в рыбную и судоремонтную отрасли края.
К началу октября российские рыбаки выловили в общей сложности 22,6 тыс. тонн сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). Для корректировки рекомендаций науки к поиску скоплений планируют снова привлечь авиаразведку.
Правительство Австралии планирует за 10 лет удвоить стоимость произведенной в стране продукции аквакультуры – до 1,56 млрд долларов США. Такой показатель предусматривает Национальная стратегия в области аквакультуры.
03 октября 2017 года
Обсуждение важных для отрасли тем – налоговых изменений, перехода на новый «сертификат здоровья» – начнется еще 4 октября, накануне официального открытия XII Международного конгресса рыбаков.
Правительство утвердило стратегию по борьбе с устойчивостью микроорганизмов к антибиотикам. Предусмотрено совершенствование контроля за оборотом препаратов, разработка альтернативных лекарств, просвещение населения.
На Амуре, в границах от Комсомольского до Хабаровского районов Хабаровского края, продолжается лов осенней кеты представителями коренных малочисленных народов. По решению комиссии, для физических лиц из числа КМНС запрет на традиционное рыболовство снят со 2 октября.
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу совместно с другими заинтересованными ведомствами доработать законопроект об органической продукции и до 14 ноября внести его в правительство.
Общий вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае превысил 241 тыс. тонн. Основу добычи составила горбуша Карагинской подзоны: ее уловы оказались вдвое больше первоначального прогноза.
Для повышения конкуренции в сфере рыболовства ФАС рекомендует внедрять биржевые торги водными биоресурсами и развивать альтернативные формы розничной торговли рыбной продукцией.