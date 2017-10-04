04 октября 2017 года

Российские ученые вошли в спецкомитет НАФО по спорам

У Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) появился Специальный комитет по рассмотрению споров. Среди его членов - сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

39-я ежегодная сессия Организации по рыболовству в северо-западной Атлантике прошла 18-22 сентября в канадском Монреале. Эта встреча стала первой после изменения Конвенции НАФО. В частности, в модернизированной организации создан Специальный комитет по урегулированию споров.

Он будет заниматься разрешением споров между государствами-членами НАФО относительно толкования или применения Конвенции, а также ненадлежащего выполнения рекомендаций НАФО, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На сессии утвердили кандидатуры членов совета, в его состав включили двух сотрудников Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Это советник отдела международного рыбохозяйственного сотрудничества, доктор юридических наук, профессор Камиль Бекяшев и заведующий лабораторией международного рыболовного права, кандидат юридических наук Дамир Бекяшев.

Fishnews