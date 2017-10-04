Приморье проснулось с новым главой региона

04 октября 2017 года
Представители Дальневосточного бассейна направят в Минсельхоз и Росрыболовство свои предложения по проекту изменений в сфере уплаты сбора за пользование водными биоресурсами. Обсуждение этой темы провел во Владивостоке президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил Амурскому теруправлению и бассейновому управлению проработать план, направленный на обеспечение закладки икры лососевых на рыбоводных заводах Хабаровского края.
На Камчатке исландская делегация провела встречи с представителями правительства региона и бизнес-сообщества. Стороны обсудили возможности инвестирования в рыбную и судоремонтную отрасли края.
03 октября 2017 года
Обсуждение важных для отрасли тем – налоговых изменений, перехода на новый «сертификат здоровья» – начнется еще 4 октября, накануне официального открытия XII Международного конгресса рыбаков.
За неделю в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 16 заявок от желающих стать резидентами ТОР или свободного порта. Особые режимы инвесторы хотят использовать в том числе для проектов в рыбной отрасли.
02 октября 2017 года
В столице Приморья состоялась 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана. Руководители ПИКЕС отметили, что мероприятие получилось насыщенным и весьма интересным.
05 октября 2017 года
Для защиты нереста омуля на Байкале выставили дополнительные контрольные посты, чаще проводят рыбоохранные рейды. На реках уже учтено более 500 тыс. производителей, заход в Селенгу увеличился вдвое к уровню прошлого года.
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев приветствовал участников XII Международного конгресса рыбаков. Обращение зачитал замглавы Росрыболовства Михаил Иваник.
Премьер Дмитрий Медведев продлил действие постановления об уничтожении продукции, которую нельзя ввозить в Россию в связи с эмбарго. Как и сам запрет на ввоз, такие меры будут применяться до конца 2018 г.
В конце октября Росрыболовство планирует провести очередной аукцион для распределения рыбоводных участков в Приморском крае. На торги выставят три десятка акваторий общей площадью более 14,5 тыс. га.
04 октября 2017 года
Рыбацкий профсоюз Приморья написал президенту, что Минфин предлагает передать аварийно-спасательный флот Росрыболовства в ведение Министерства транспорта. Авторы обращения надеются, что Владимир Путин не допустит такой реорганизации.
Представители Дальневосточного бассейна направят в Минсельхоз и Росрыболовство свои предложения по проекту изменений в сфере уплаты сбора за пользование водными биоресурсами. Обсуждение этой темы провел во Владивостоке президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Дальневосточные и забайкальские депутаты попросили Федеральное собрание ускорить принятие закона «О любительском рыболовстве». До его выхода регионы не могут создавать участки для любительского лова.
Российские и японские ученые провели учет морских млекопитающих в Охотском море. Участники совместной экспедиции собрали данные по разным видам китов, дельфинов и тюленей.
Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил Амурскому теруправлению и бассейновому управлению проработать план, направленный на обеспечение закладки икры лососевых на рыбоводных заводах Хабаровского края.
У Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) появился Специальный комитет по рассмотрению споров. Среди его членов - сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.