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Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО. Фото пресс-службы президента

Приморье проснулось с новым главой региона

Президент Владимир Путин принял решение назначить врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Владимир Миклушевский освобожден от занимаемой должности.

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Миклушевского от должности губернатора Приморского края – информация об этом появилась на сайте Кремля 4 октября. При этом указано, что в отставку Владимир Миклушевский отправился по собственному желанию.

В пресс-службе президента Fishnews сообщили, что глава государства принял решение назначить временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

Андрей Владимирович Тарасенко с 2013 г. возглавлял ФГУП «Росморпорт» - предприятие, в введении которого находится федеральное имущество в морских портах (относится к системе Росморречфлота). По информации с сайта Росморпорта, до прихода во ФГУП Андрей Тарасенко руководил Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Росводресурсов, работал в качестве советника заместителя председателя правления «Россельхозбанка», с 2008 по 2010 гг. трудился в госкорпорации «Росатом». Имеет нагрудный знак «Почетный работник рыбного хозяйства России». Родился во Владивостоке.

Владимир Миклушевский был назначен на пост губернатора Приморского края в 2012 г. До этого являлся ректором ДВФУ.

Напомним, что Приморье имеет одну из ключевых долей в дальневосточном вылове. В 2016 г. предприятия края добыли более 836 тыс. тонн водных биоресурсов. В регионе находится транспортно-логистический узел, через который рыбные товары идут в западную часть страны.

Fishnews
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