05 октября 2017 года

Краевые власти: Для решения вопросов Амура нужны усилия всех сторон

Зампред правительства – министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Ермолин провел совещание по организации рыболовства в бассейне реки Амур. Для решения вопросов необходимы общие усилия всех заинтересованных сторон, заявил глава министерства.

Поручение провести совещание по организации рыболовства в бассейне Амура дал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщили Fishnews в министерстве природных ресурсов региона.

Во встрече участвовали представители правоохранительных и контролирующих структур, краевого правительства, региональной ассоциации КМНС, рыбопромышленников, Хабаровского филиала ТИНРО-Центра, депутаты краевой думы.

На совещании обсуждались предложения по изменению правил рыболовства для Дальневосточного бассейна в части снижения промысловой нагрузки при добыче лососевых видов, расширение полномочий комиссии по анадромным в Хабаровском крае, меры по совершенствованию регулирования промысла в бассейне Амура.

«Участники совещания предложили в целях сохранения биоразнообразия рассмотреть возможность снижения промысловой нагрузки, усиления мер по охране водных биологических ресурсов на всей территории, включая основные нерестилища лососевых пород рыб. Особо было подчеркнуто, что организация промысла должна основываться, прежде всего, на прогнозах и рекомендациях отраслевой науки», – рассказали в министерстве.

«Для решения вопросов необходимы общие усилия всех заинтересованных сторон, включая и все уровни органов государственной власти, – подвел итог заседания Александр Ермолин. – Принимаемые меры должны быть сбалансированными, с учетом социальных, экономических, экологических аспектов и интересов всех жителей края».

По результатам заседания будут разработаны предложения по изменению правил рыболовства. Предполагается, что правительство края озвучит эти инициативы на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Fishnews