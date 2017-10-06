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Круглый стол «Информационные технологии и инновации в рыболовстве для государства и бизнеса», XII Международный конгресс рыбаков

Для ЭПЖ готовят законодательную базу

Законопроекты по электронным разрешениям на вылов и электронному промысловому журналу решено объединить в один документ, рассказал начальник ЦСМС Артем Вилкин. Если все вопросы будут урегулированы, принятия закона ожидают в нынешнем году.

На Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке специальный круглый стол посвятили порталу отраслевой системы мониторинга (ОСМ) и электронному промысловому журналу (ЭПЖ), сообщает корреспондент Fishnews. «Это не просто какая-то презентация в «Пауэрпоинте», а демонстрация реального функционала этих программных продуктов», – подчеркнул руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин.

Как работает портал ОСМ, показал начальник управления информационных технологий ЦСМС Александр Трёмсин. Он рассказал и наглядно продемонстрировал, как регистрироваться в системе, подавать заявку на промбилет, предоставлять оперативно-статистическую отчетность. Специалист добавил, что через портал можно авторизоваться на других сервисах ЦСМС – модулях картографии и аналитической отчетности.

Артем Вилкин особо отметил оперативно-статистическую отчетность. «Мы предусмотрели на портале подачу этих данных в электронном виде с электронной подписью для того, чтобы уйти от бумажных отчетов, которые на сегодняшний день пользователи направляют в территориальные управления, а оттуда они поступают в наши региональные информационные центры (РИЦы) и уже там обрабатываются и попадают в базу данных ОСМ. В этой связи возникает масса проблем, связанных с ошибками при заполнении, с ограничениями по регулярности заполнения и подачи отчетности по малым предприятиям (они могут это делать раз в пять лет). Это сказывается на данных, которыми оперирует регулятор. Поэтому мы предложили руководству Росрыболовства изменить, расширить оперативный отчет таким образом, чтобы информация включала все данные статистического отчета. Таким образом, статистический отчет можно будет вообще автоматически сформировать, если пользователь ВБР постоянно подает оперативную отчетность, которая обязательна», – рассказал глава ЦСМС.

Подачу заявок в электронном виде сейчас тестируют в трех теруправлениях Росрыболовства – Амурском, Западно-Балтийском и Баренцево-Беломорском. «Налажена обратная связь, мы получаем замечания и стараемся совершенствовать систему», - отметил Александр Трёмсин.

«В этом году мы должны в семи территориальных управлениях начать опытно-промышленную эксплуатацию. Вы видите, что мы готовы, портал уже находится в открытом доступе по адресу osm.gov.ru. Сейчас мы завершим функциональное тестирование и приступим к опытно-промышленной эксплуатации «на широкий круг» по всем сервисам портала с пользователями», - обещал Артем Вилкин.

В ходе общения с рыбопромышленниками он обратил внимание, что на финальном согласовании находятся два проекта федеральных законов – по электронным разрешениям и электронному промысловому журналу, их решено объединить в один документ. «Но есть замечание управления делами президента в части законодательного закрепления ОСМ как таковой. Потому что ЭПЖ – это подсистема ФГИС «ОСМ», – обратил внимание глава Центра. - Если мы сможем преодолеть это препятствие на основании того комплекта документов по ОСМ, который у нас есть, то ожидаем принятие этого закона до конца текущего года. До его вступления в силу планируется переходный период - от полугода до года. Если мы препятствие не преодолеем, сроки наверняка будут корректироваться».

Глава ЦСМС отметил, что с принятием этих двух законов или одного общего будут подготовлены изменения во всю нижестоящую «нормативку» – постановления, приказы и так далее. «Все технологии, которые мы сейчас представили, будут там описаны», – подчеркнул Артем Вилкин.

Александр Трёмсин добавил, что сервис подачи заявок планируется добавить и на портал «Госуслуги».

Отвечая на вопрос об электронных свидетельствах соответствия ТСК, Артем Вилкин сообщил, что такой функционал предусмотрен. Центру предстоит продемонстрировать электронное свидетельство пограничниками и решить организационные и административные вопросы.

Возможности электронного промыслового журнал представил руководитель проекта Кирилл Умников. Он показал основной интерфейс программы, отображение основных промысловых операций, продемонстрировал, как пользоваться цифровой подписью, и другие функции. Особо Кирилл Умников отметил возможность корректировки ССД. Также представитель ЦСМС рассказал о серверной части и особой версии ЭПЖ для стационарных объектов.

«Мы стараемся реализовать концепцию минимизации ручного ввода. То есть мы хотим прийти к автоматизации заполнения судового донесения и вообще электронной отчетности через электронный промысловый журнал», – рассказал Кирилл Умников. Он также сообщил, что активно ведется работа по интеграции электронного промжурнала с системами других ведомств.

Артем Вилкин добавил, что планируется создать специальный дешевый тариф для передачи данных через ЭПЖ. А так как электронный промжурнал сделан на платформе «1С», в ЦСМС хотят интегрировать его с бухгалтерскими программами, чтобы данные производственной и хозяйственной деятельности на судне сразу попадали в бухгалтерию.

Представителей компаний также интересовали сроки получения электронных разрешений, взаимодействие ОСМ с системой ветсертификации «Меркурий» и системами таможенной службой, защита портала от взлома, совершенствование и обновление ЭПЖ и другие темы.

Международный конгресс рыбаков в этом году посвятили вопросам изменений в отрасли. Для участия в форуме зарегистрировались представители 15 стран. Генеральный информационный партнер XII Международного конгресса рыбаков – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Круглый стол «Информационные технологии и инновации в рыболовстве для государства и бизнеса», XII Международный конгресс рыбаков
  • Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН
  • Круглый стол «Информационные технологии и инновации в рыболовстве для государства и бизнеса», XII Международный конгресс рыбаков
  • Начальник управления информационных технологий ЦСМС Александр ТРЁМСИН
  • Круглый стол «Информационные технологии и инновации в рыболовстве для государства и бизнеса», XII Международный конгресс рыбаков
  • Руководитель проекта ЭПЖ, начальник отдела защиты информации ЦСМС Кирилл УМНИКОВ
  • Круглый стол «Информационные технологии и инновации в рыболовстве для государства и бизнеса», XII Международный конгресс рыбаков
  • Круглый стол «Информационные технологии и инновации в рыболовстве для государства и бизнеса», XII Международный конгресс рыбаков
  • Круглый стол «Информационные технологии и инновации в рыболовстве для государства и бизнеса», XII Международный конгресс рыбаков
  • Круглый стол «Информационные технологии и инновации в рыболовстве для государства и бизнеса», XII Международный конгресс рыбаков
  • Круглый стол «Информационные технологии и инновации в рыболовстве для государства и бизнеса», XII Международный конгресс рыбаков
  • Круглый стол «Информационные технологии и инновации в рыболовстве для государства и бизнеса», XII Международный конгресс рыбаков
  • Круглый стол «Информационные технологии и инновации в рыболовстве для государства и бизнеса», XII Международный конгресс рыбаков
  • Круглый стол «Информационные технологии и инновации в рыболовстве для государства и бизнеса», XII Международный конгресс рыбаков
    • НазадМетки: владивостокросрыболовство

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