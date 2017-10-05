05 октября 2017 года

Михаил Иваник напомнил рыбакам о сроках по ТСК

Замглавы Росрыболовства Михаил Иваник на Международном конгрессе рыбаков рассказал о перспективах перехода на электронный промысловый журнал и электронные разрешения на вылов. Также представитель ведомства ответил на вопрос по опломбировке ТСК.

В этом году Международный конгресс рыбаков во Владивостоке решили посвятить теме нововведений в отрасли. Одним из таких изменений должен стать переход на электронный промысловый журнал. Он поможет снизить административные барьеры, заявил на пленарном заседании форума 5 октября заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник.

Представитель ведомства обратил внимание на то, что внедрение современных технологий позволит оформлять электронные разрешения на добычу. Сейчас завершается опытно-промышленная эксплуатация электронного промыслового журнала, он установлен более чем на 300 судах. Одновременно более чем на 20 предприятиях организовали тестирование версии ЭПЖ, рассчитанной на тех пользователей, которые осуществляют промысел без флота, на маломерных судах, ведут учет улова на берегу в местах доставки. В связи с этим в Западно-Балтийском, Баренцево-Беломорском, Амурском теруправлениях Росрыболовства организовано тестирование программного комплекса «Электронное разрешение».

Законопроект проходит согласование, планируется установить переходный период в течение 12 месяцев со дня вступления закона в силу, в это время можно будет вести промысловый журнал на бумажном носителе, рассказал Михаил Иваник. Он также отметил, что сейчас завершается формирование портала отраслевой системы мониторинга.

Как сообщает корреспондент Fishnews, замглавы Росрыболовства прокомментировал тему опломбировки ТСК. Напомним, что переходный период, который отводится на то, чтобы привести опломбирование в соответствие со специальными методическими рекомендациями, несколько раз продляли. В итоге остановились на дате 1 января 2018 г. Больше переноса сроков не будет, компаниям нужно учесть это в своей работе, подчеркнул Михаил Иваник.

С помощью портала ОСМ предполагается сформировать новые принципы взаимодействия пользователей водных биоресурсов и государственных структур, рассказал на пленарном заседании начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин. Планируется, что работа на портале будет осуществляться через личный кабинет. Предполагается обеспечить сервис оформления электронных разрешений на вылов. Заявка будет подаваться в электронном виде, сотрудники территориальных управлений Росрыболовства также будут работать через личный кабинет на портале. Электронное разрешение будет автоматически попадать в ЭПЖ и использоваться уже на судах.

Руководитель ЦСМС напомнил, что организовано обучение работе с электронным промысловым журналом на специальных курсах.

В перспективе запланировано создание межведомственной информационно-аналитической системы – МИАС «Рыболовство».

Fishnews