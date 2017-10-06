06 октября 2017 года

Журналист Fishnews получила «Акулу пера»

На Всероссийском конкурсе отраслевой журналистики «Акула пера – 2017» шеф-редактор медиахолдинга Fishnews Наталья Сычева заняла первое место в номинации «Лучший материал информационного агентства». Победу журналисту принесла статья о проблемах и перспективах аукционной и биржевой торговли рыбопродукцией в России.

Всероссийской конкурс отраслевой журналистики «Акула пера» традиционно проводится в рамках Международного конгресса рыбаков. Нынешний год не стал исключением. Цель конкурса – привлечь внимание общественности и СМИ к актуальным вопросам рыбного хозяйства России. Отметим, что в жюри входят представители журналистского сообщества.

На «Акуле пера – 2017» шеф-редактор медиахолдинга Fishnews Наталья Сычева одержала победу в номинации «Лучший материал информационного агентства». В конкурсе она участвовала со статьей «Рыба на публичных торгах: почему не продается и что делать»: уже в течение нескольких лет Наталья занимается изучением проблем и перспектив аукционной и биржевой торговли рыбопродукцией в России. Этому вопросу автор посвятила целую серию публикаций.

Fishnews