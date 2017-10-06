06 октября 2017 года

Аквафермеры поделились опасениями по электронным торгам

Система электронных торгов по участкам аквакультуры на Дальнем Востоке нуждается в существенной технической и нормативной доработке, отмечают представители бизнеса.

Проблемы электронных торгов по участкам аквакультуры рассмотрели на круглом столе в рамках Международного конгресса рыбаков, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Никита Кожемяко напомнил, что торговую площадку для распределения рыбоводных участков обещали создать к июню-июлю. Он подчеркнул, что интернет-сервис в виде интерактивной карты РВУ собирались ориентировать в том числе на иностранных инвесторов: «Планировалось, что любой российский или зарубежный предприниматель сможет зарезервировать участок, затем их выставят на электронный аукцион и процедура торгов состоится максимально быстро и прозрачно. Это увеличит объемы производства, вовлечет в оборот большое количество акваторий».

В итоге сервис презентовали лишь в сентябре на ВЭФ. Руководитель отраслевого объединения обратил внимание, что у иностранцев возникнут проблемы с тем, чтобы быстро и просто получить акватории под товарную аквакультуру: наша нормативно-правовая база требует обязательной регистрации в РФ. Если же зарубежный инвестор вложится в развитие отечественной компании, она рискует быть объявленной иностранным агентом, отметил Никита Кожемяко. «На практике это уже было. Пока вопрос нормативно не урегулирован, конкуренты могут «сливать» друг друга», – сказал президент ассоциации.

Он добавил, что нет никакой информации о защите онлайн-сервиса. «Идут торги – и тут связь обрывается – все, лот вы не забрали», – привел пример Никита Кожемяко. Спикер упомянул также возможность сговора участников аукциона и хакерских атак.

«Сама идея такой модели развития аквакультуры выглядит весьма привлекательной, однако для ее широкой практической реализации предстоит проделать огромную совместную работу», – резюмировал руководитель ассоциации.

Директор компании «Норд-Ост» Игорь Мармалёв заявил, что нужно навести порядок и на неэлектронных торгах. Он рассказал, что на аукционах иностранные участники безнаказанно и бесконтрольно задирали цены. «Самое смешное, они задирали цены на те участки, про которые даже не знали – а что там есть на самом деле, как с ними работать, что оттуда взять?» – обратил внимание Игорь Мармалёв. Между тем РВУ были сформированы по обращениям людей, которым эти участки были действительно необходимы, отметил директор «Норд-Оста». Он подчеркнул, что в первую очередь нужно установить ответственность для участников торгов.

По мнению Игоря Мармалёва, до электронных торгов еще далеко. «Где-то хакнулся интернет и все. В Тимофеевке и во Владивостоке скорость потока совсем разная. Пока там подумаешь, здесь уже три раза клацнут. А потом тебе позвонят и скажут: «Слышишь, есть у меня участок, который я не реализовал, еще 5 миллионов накинешь и забирай!» Такое по земле происходит, и по рыбоводным участкам тоже пойдет», – считает директор компании.

Fishnews