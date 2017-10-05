05 октября 2017 года

Конгресс с практическим уклоном

На пленарном заседании Международного конгресса рыбаков эксперты рассмотрели самые разные вопросы – от инвестиционных квот и электронных систем промысловой отчетности до поддержки работы российского флота за пределами экономзоны РФ.

XII Международный конгресс рыбаков решили посвятить нововведениям в российской рыбной отрасли и тому, какую роль они могут сыграть в освоении ресурсов Мирового океана.

Именно на площадке форума во Владивостоке ежегодно обсуждаются актуальные для рыбной отрасли вопросы, отметил вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарев. Нынешний год хорошо продемонстрировал международный статус конгресса: для участия зарегистрировались представители 14 зарубежных стран.

Программа встречи насыщенная, отметил модератор пленарного заседания, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев. Глава ВАРПЭ обратил внимание, что в форуме участвуют послы Норвегии и Исландии, представители Японской ассоциации судостроителей и судового оборудования (JSMEA), Совета Федерации, Росрыболовства, Россельхознадзора.

От инвестиционных квот…

Как сообщает корреспондент Fishnews, большое внимание в выступлениях уделили российской регуляторике. Замглавы Росрыболовства Михаил Иваник рассказал, какие правовые акты сегодня выпущены по распределению инвестиционных квот. И пообещал, что в ближайшее время на сайте ведомства будут размещены ответы на все вопросы, поступающие по этому виду лимитов.

Система квот на вылов изменилась: не только вводятся инвестквоты – вместо привычных прибрежных и промышленных квот появляются квоты вылова в морских водах. Срок, на который закрепляются доли, увеличивается до 15 лет. Рыбацкая общественность обеспокоена, насколько открыто будет проходить процесс распределения ресурса, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Рыбаки считают необходимым предусмотреть участие в процессе допуска к определению и распределению долей квот представителей рыбацкой общественности в качестве экспертов-наблюдателей», – предложил руководитель АРПП.

Актуальный вопрос – внедрение электронного промыслового журнала. Использование ЭПЖ поможет в снижении административных барьеров, считают в Росрыболовстве. Михаил Иваник и начальник ЦСМС Артем Вилкин рассказали о перспективах электронного промыслового журнала, отказе от бумажных разрешений на добычу.

Об информационных системах шла речь и в выступлении заместителя руководителя Россельхознадзора, прибывшего на конгресс по приглашению главы ВАРПЭ: Константин Савенков сообщил, что ведомство собирается реализовать возможность электронного оформления документов для экспорта продукции.

К резервам рыболовства

В нескольких выступлениях нашли отражение вопросы развития отечественного рыболовства за счет освоения перспективных объектов и районов промысла. И конечно, отмечали роль научного обеспечения. Российский научно-исследовательский флот нужно обновлять, причем это должны быть суда, отвечающие современному международному уровню, подчеркнул Михаил Иваник. «Вы знаете, в каком состоянии находится сейчас флот – мы берем определенные обязательства эту ситуацию исправить», – заявил замглавы Росрыболовства. Отметил он и необходимость совершенствовать оперативное научно-информационное сопровождение промысла.

В Мировом океане есть ресурсы, которые могли бы добываться без ущерба для экосистем, но, по разным причинам, они до сих пор не охвачены промыслом, обратил внимание врио директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк. «Только в России этот недоиспользуемый объем составляет порядка 40% от современного национального вылова», – рассказал он, напомнив, что эта тема недавно подробно обсуждалась на Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге.

Сенатор Людмила Талабаева заявила о том, что нужен комплекс мер господдержки российского промысла в перспективных районах. Речь идет о субсидировании процентной ставки по кредитам, в том числе на постройку флота, налоговых и таможенных льготах, повышении финансирования науки.

Парламентарий отметила, что до сих пор не решен до конца вопрос таможенного оформления продукции, произведенной в открытом море на российских судах. По мнению сенатора, Минсельхозу, Росрыболовству и таможне надо направить усилия на совершенствование нормативной базы и отстаивание интересов рыбопромышленников в рамках межведомственного взаимодействия.

Лосось в центре внимания

Большой интерес вызвал доклад исполнительного директора Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Владимира Радченко. С 1993 г. уловы лососей находятся на высоком уровне, фактически достигают максимальных значений. В то же время, если более внимательно посмотреть на последние три-четыре года, видно, что тенденция к общему снижению запасов, уловов наметилась достаточно явно, заявил ученый. Причем в первую очередь начинают проигрывать страны, которые расположены в северной части Тихого океана южнее. «Даже в пределах РФ мы знаем, что в этом году у нас на Камчатке с лососем дела обстоят отлично, а вот на Сахалине, несмотря на довольно скромные прогнозы, даже они, к сожалению, не оправдались», – обратил внимание Владимир Радченко. Основными причинами, лежащими в основе происходящих процессов, он назвал изменения климата и сопровождающие их природные явления. Масштабный проект НПАФК – Международный год лосося – как раз и должен помочь в исследовании ситуации. Один из ключевых моментов – морская экспедиция в северной части Тихого океана в период зимовки лососей.

В целом организаторы Международного конгресса рыбаков решили в этом году сделать упор на темы, имеющие прикладное значение, и не прогадали. Обсуждение перспектив отраслевой системы мониторинга, реализации инвестиционных проектов продолжилось на круглых столах.

Fishnews