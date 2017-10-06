06 октября 2017 года

«Золотую осень» порадовали рыбой и раками

Круглый бассейн с огромными карпами и аквариумы для рыб поменьше привезли на выставку «Золотая осень» предприятия Ассоциации «Росрыбохоз». На объединенном стенде нашлось место и рыбным деликатесам, и новым объектам товарного рыбоводства.

4 октября в Москве на ВДНХ открылась 19-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень». В этом году она собрала на одной площадке 1,4 тыс. предприятий из 70 регионов и 16 зарубежных стран. Осенний смотр традиционно демонстрирует возможности ведущих производителей сельскохозяйственной продукции, мощные региональные бренды и перспективные инвестпроекты в сфере АПК.

На стенде Ассоциации «Росрыбхоз» – общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства) – можно было познакомиться с многообразием рыбы, которую выращивают предприятия по всей стране. Отборные экземпляры из племенных хозяйств – парский карп, белый толстолобик, белый и черный амур, канальный сом и стерлядь – лениво плавали в круглом бассейне. Рядом в аквариумах суетливо толкались караси, карпы кои, форель, тиляпия.

Большой популярностью пользовались австралийские красноклешневые раки, с опаской поглядывавшие на публику из глубины аквариума. Как отметил вице-президент ассоциации «Астраханьрыбхоз» Сергей Зубарев, в областном кластере аквакультуры и рыбного хозяйства товарным выращиванием одомашненной формы раков занимаются несколько компаний. Сейчас идет работа по формированию маточного стада и созданию отдельной породы.

«Мы даже уже название придумали – «астраханский лобстер». Он действительно быстро растет, вот эти экземпляры всего за четыре месяца набрали приличную массу. До таких размеров наш обыкновенный рак будет расти четыре года», – сообщил собеседник Fishnews.

Технологии, применяемые астраханцами, позволяют содержать раков в прудах на естественной кормовой базе, что экономит хозяйствам немалые деньги. «В Астрахани у нас три месяца в году стоит практически тропическая жара. Это позволяет не тратиться ни на подогрев, ни на корма», – уточнил Сергей Зубарев. По его словам, в этом году объемы производства товарных раков по области составят до трех тонн, что сравнимо с квотой на вылов в естественных водоемах.

Рыбоводы из Астрахани и Белгорода, Сибири и Подмосковья, Тульской, Костромской, Рязанской областей, Кубани и Ставрополья привезли в столицу не только живую рыбу. Взгляды и аппетит посетителей выставки будоражили черная икра и деликатесы из осетровых, консервы из щуки и толстолобика, вяленые закуски из сома, леща, карася. Отдельного внимания заслуживала стойка с отечественными БАДами в золотистых коробочках.

«Мы представляем собственные разработки на основе артемии: липидно-аминокислотный комплекс «Артемия Голд» и биокомплекс «Астаксантин+Омега-3+Омега-6+Йод», – рассказала директор научно-производственной компании «БиоБилдинг» Наталья Добрынина. – Они легко усваиваются, способствуют восстановлению сил и защите иммунитета». Помимо пищевых добавок из артемии – уникального рачка, который живет в соленых озерах, – новосибирское предприятие собирается запустить собственную косметическую линию.

Выставка завершит работу 7 октября.

Fishnews