10 октября 2017 года

«Подводный флот» НАО уменьшился на треть

В Ненецком автономном округе утилизировано 35 брошенных в акватории Печоры судов. Работа по очистке реки и ее берегов продолжится в следующем году, переплавки ждут еще 59 «подводных лодок».

Очистку береговой полосы и прибрежной акватории реки Печора от бесхозяйных и брошенных плавсредств обсудили в департаменте природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого автономного округа. Участники заседания подвели итоги работы, проделанной в нынешнем году.

Всего сотрудники профильного департамента обнаружили 94 брошенных судна. Окружная межведомственная группа разделила объекты на три категории: 33 плавсредства имеют хозяев, в 19 случаях собственники не установлены, еще 42 - по конструктивным особенностям не подлежат восстановлению (считаются металлоломом).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона, 35 объектов уже утилизировано (37%). Из них 8 судов убрали собственники, 5 - активисты. Еще 22 объекта разрезали и вывезли в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов». Это плавсредства без собственников или металлолом на озере Качгорт. В рамках госпрограммы в 2017 г. на утилизацию судов было направлено 1,5 млн рублей.

Работа по очистке берегов и реки продолжится в следующем году. В акватории Печоры в районе Нарьян-Мара и поселка Искателей остается 26 судов с установленными владельцами, 10 – с неустановленными и 23 объекта металлолома.

Fishnews