10 октября 2017 года

Школьники Сахалина провели лето под парусами

Невельское отделение парусного спорта закрыло первый за 20 лет навигационный сезон. Возродить детский яхт-клуб помог фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками региона.

Показательные выступления прошли 7 октября: лучшие спортсмены продемонстрировали, чему они научились за лето. Пятеро ребят вышли на яхтах класса «Оптимист», еще трое – на яхтах «Луч». Юные яхтсмены выполняли лавировку – разворот на обратный курс в условиях сильного ветра, а также демонстрировали технику переворота и возврата на ровный киль. Кроме этого, зрителям показали, как работает служба спасения: спасатели дежурят на каждой тренировке ребят.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального фонда «Родные острова», сейчас в отделении занимаются 35 школьников. За время навигационного сезона они поучаствовали в трех спортивных мероприятиях и показали неплохие результаты.

Самое главное, что ребята научились не бояться ветра и воды, отметил тренер-преподаватель Константин Казаков. «Надо ставить цели выше и достигать большего, - подчеркнул он. - Цель на следующий год – победа в региональных и межрегиональных соревнованиях».

Воспитанница отделения Евгения Плюснина на региональных соревнованиях в Холмске взяла бронзу. «Я ставлю себе цель – быть первой, - заявила юная спортсменка. - Получается не всегда».

Член попечительского совета «Родных островов» Игорь Янчук отметил, что в этом году многое в отделении парусного спорта проходит впервые.

«Закрывается первый морской сезон, у нас набрана первая группа спортсменов. Первые победы и поражения в море. Общими усилиями мы возродили парусный спорт. Мы вами гордимся. Я видел вас в феврале и вижу сейчас – колоссальная разница. Загорелые, суровые, настоящие морские волки. Мы теперь понимаем, глядя на вас, что все это не зря. Что парусный спорт будет развиваться», - подчеркнул Игорь Янчук.

Лучшие спортсмены по итогам года получили медали и кубки, попечители поощрили каждого воспитанника фонда. Сейчас ребята продолжат тренировки – будут учить теорию, заниматься ОФП, практиковаться в бассейне.

Фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, помощь детям в сложной жизненной ситуации и развитие талантов одаренных детей.

Fishnews