07 июня 2017 года

Рыбаки Сахалина помогают детям покорять волны

Детский яхт-клуб Невельска открыл первый парусный сезон за последние два десятилетия. Возрождение клуба повысит престиж морских профессий в Сахалинской области и поможет в профориентации молодежи, считают в фонде «Родные острова».

Мастер-класс, открытую тренировку на воде для невельчан провели коллеги – яхтсмены из Холмска. Все гости могли осмотреть базу «Парус», которая стала частью детско-юношеской спортивной школы Невельска. Сейчас в отделении парусного спорта занимаются 30 школьников в возрасте 9-10 лет.

«Это, конечно, история, это возрождение былой славы Невельска, как морского города, рыбацкого города», – отметил глава Невельского городского округа Владимир Пак.

Теоретические занятия в яхт-клубе начались в феврале 2017 г. Несколько месяцев ребята учились вязанию морских узлов и технике безопасности на воде, истории морского дела, занимались физической подготовкой. Практические навыки отрабатывали в бассейне.

Паруса поднялись над портовым городом впервые за 20 лет. В свое время в Невельске существовал яхт-клуб на общественных началах. Именно его выпускники как раз и выступили с инициативой о возрождении парусного спорта.

К активным работам приступили в августе 2016 г. Ускорила процесс помощь благотворителей, представителей властей и неравнодушных невельчан. В этой команде был и региональный фонд «Родные острова».

«Открытие отделения парусного спорта поможет нам решить важную, я бы даже сказал, стратегическую задачу возрождения престижа морских профессий, – заявил Fishnews президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан. – Старшее поколение говорит, что многие выпускники Невельского яхт-клуба связали жизнь с морем, потому что впервые в море вышли под парусом, когда были мальчишками. Конечно, для нас отделение парусного спорта – кузница кадров. Обновление кадрового состава – та работа, которую сейчас активно ведем. И силами фонда в том числе. Фонд «Родные острова» основали невельчане, поэтому особое внимание – именно этому району. Тут наши основные предприятия, на которых хочется видеть больше земляков».

Напомним, что фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, оказание помощи детям в сложной жизненной ситуации и развитие талантов одаренных детей. Сегодня участниками фонда являются уже более 10 компаний из разных отраслей. Как рассказал Александр Кан, в прошлом году было реализовано несколько крупных проектов, заложен фундамент многофункционального спортивного комплекса «Восток». В течение года на реализацию различных проектов было направлено более 60 млн рублей.

Fishnews