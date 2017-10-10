Владимир Путин поторопил с законом о неналоговых платежах

10 октября 2017 года
Предложения Росрыболовства по доработке проектов правовых актов, регламентирующих перезакрепление долей квот, рассмотрела рабочая группа в Минсельхозе. Обсуждаются механизмы устранения замечаний к заявкам.
09 октября 2017 года
Заканчивается этап общественных обсуждений проекта постановления правительства, вводящего новые таксы для взыскания ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов. Эту инициативу поддерживает Всемирный фонд дикой природы.
Завершающим деловым мероприятием Международного конгресса рыбаков стал круглый стол по вопросам инвестиций и инноваций. Специалисты обсудили перспективы и риски капиталовложений в отрасль, а также новости профильного судостроения и рыбопереработки.
Минсельхоз утвердил Порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях. Ранее этот вопрос регламентировался приказом Росрыболовства.
06 октября 2017 года
По итогам этой неделе мы решили рассказать о самых интересных заявлениях Конгресса рыбаков, смене руководства в Приморье и предложениях по отсрочке электронной сертификации.
Лососевые рыбоводные заводы очень ждут, когда будет принят законопроект, решающий вопрос с наделением рыбоводными участками, рассказал исполнительный директор профильной ассоциации Кирилл Проскуряков.
10 октября 2017 года
С начала путины через Камчатскую таможню за рубеж отправлено 17 тыс. тонн лососевых. Больше всего рыбы поставляется в Японию, в структуре экспорта преобладает нерка.
Предложения Росрыболовства по доработке проектов правовых актов, регламентирующих перезакрепление долей квот, рассмотрела рабочая группа в Минсельхозе. Обсуждаются механизмы устранения замечаний к заявкам.
Невельское отделение парусного спорта закрыло первый за 20 лет навигационный сезон. Возродить детский яхт-клуб помог фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками региона.
Минпромторг планирует в 2018 г. разработать отечественный рефконтейнер для перевозки рыбопродукции с Дальнего Востока и запустить серийное производство рефрижераторных вагонов.
В рамках неформальной встречи министров стран-членов ВТО глава Минэкономразвития России Максим Орешкин вновь поднял тему субсидирования в рыбной отрасли.
В Ненецком автономном округе утилизировано 35 брошенных в акватории Печоры судов. Работа по очистке реки и ее берегов продолжится в следующем году, переплавки ждут еще 59 «подводных лодок».
09 октября 2017 года
Заканчивается этап общественных обсуждений проекта постановления правительства, вводящего новые таксы для взыскания ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов. Эту инициативу поддерживает Всемирный фонд дикой природы.
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва призвал все страны присоединиться к соглашению о мерах государства порта.
Жителя Республики Бурятия подозревают в незаконной добыче 342 особей нерестового омуля. Сети с рыбой полиция нашла в трех километрах от поселка Нижнеангарск, расположенного на берегу Байкала.
Развитие морской аквакультуры тормозят пробелы и ошибки отраслевого законодательства. Актуальные проблемы озвучили на круглом столе Международного конгресса рыбаков.