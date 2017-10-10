10 октября 2017 года

Владимир Путин поторопил с законом о неналоговых платежах

Президент Владимир Путин поручил ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроекта, призванного навести порядок в сфере неналоговых платежей.

На отсутствие четких правил в сфере взимания неналоговых платежей власти обратили внимание еще несколько лет назад, в итоге решено было разобраться с такими выплатами с помощью специального закона. Его принятие предусмотрено дорожной картой по систематизации неналоговых платежей, сообщает корреспондент Fishnews.

По итогам сентябрьской встречи с представителями российских деловых кругов глава государства Владимир Путин поручил правительству с учетом ранее данных поручений ускорить разработку и внесение в Госдуму проекта федерального закона, «предусматривающего определение единых правил установления, исчисления и взимания неналоговых платежей». Срок – 15 декабря 2017 г.

Отметим, что летом Минфин представил на обсуждение законопроект по неналоговым платежам. Сначала – под названием «О регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», затем – «О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Fishnews