11 октября 2017 года

Уловы скумбрии растут с помощью науки

Суммарный вылов сайры и перспективных объектов промысла – сардины (иваси) и скумбрии на Дальнем Востоке приблизился к 30 тыс. тонн. К началу ноября, по прогнозам ученых, часть скоплений рыбы может мигрировать в японские воды.

По данным Росрыболовства, к 10 октября российские рыбаки освоили почти 29 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси), скумбрии и сайры, что на 8,8 тыс. тонн (44%) выше уровня прошлого года. Вылов скумбрии достиг 10,3 тыс. тонн, сардины иваси – 13,7 тыс. тонн. Добыча сайры – 4,6 тыс. тонн - почти вдвое меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, всего в исключительной экономической зоне РФ и открытых водах северо-западной части Тихого океана работают 37 российских судов.

По информации ТИНРО-Центра, в районе юго-восточнее Шикотана находится плавбаза «Всеволод Сибирцев» вместе с добывающими судами, ведущими промысел скумбрии и иваси. Обстановка остается стабильной. Суммарный суточный вылов сардины составляет до 270 тонн, скумбрии – до 416 тонн. Суточные нормы добычи на одно судно находятся в пределах 41 тонны по сардине и 48 тонн по скумбрии.

Тенденцией последней недели стало уменьшение вылова иваси на фоне растущих уловов скумбрии. Сказалось и взаимодействие с научно-исследовательским судном «Профессор Кагановский», которое обнаружило на востоке района промысла значительные скопления этой рыбы. Подошедшее судно «Асбьорн» выловило 188 тонн скумбрии.

По мнению исследователей, приближающийся тайфун не осложнит работу рыбаков, и динамика вылова сохранится. Большую роль может сыграть миграция косяков скумбрии в последнюю декаду октября и начале ноября в воды Японии, что заставит суда переориентироваться на новые места промысла.

По данным научных наблюдателей, на слабые показатели сайровой путины повлияли как не подтвердившиеся прогнозы о наличии промыслового количества рыбы в районе разделительной линии до острова Шикотан, так и недостаток добывающего флота. Уже прекратили работу три судна рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина, еще один траулер ждет ремонта из-за намотки сети на гребной винт. На промысле осталось всего шесть единиц флота. В связи с миграцией неплохие скопления рыбы наблюдаются в районе острова Хонсю, но не у всех судов есть разрешения для работы в японской зоне.

По итогам совещания замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил главам теруправлений уточнить готовность рыбаков вести промысел перспективных объектов, в том числе в водах Японии. «Если они поменяли свои планы, возможно, им нужно отказаться от заявленных объемов. Тогда мы сможем их перераспределить и своевременно известить об этом японскую сторону», – отметил представитель ведомства.

Fishnews