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Член Совета Федерации Борис НЕВЗОРОВ. Фото пресс-службы СФ

Борис Невзоров вновь выступил с инициативой по сетям

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету совместно с экспертами изучить вопрос использования сетей на промысле анадромных видов рыб. С таким предложением выступил сенатор Борис Невзоров.

Член СФ Борис Невзоров на заседании верхней палаты напомнил о вступившем в силу с 2016 г. законе о запрете дрифтерного промысла анадромных видов рыб. По мнению сенатора, такое решение уже привело к положительным результатам. «Уважаемая Валентина Ивановна, низкий вам поклон от всех рыбаков Камчатки за государственный подход к решению данной проблемы», – обратился Борис Невзоров к председателю Совета Федерации. Он также поблагодарил коллег-сенаторов, депутатов Госдумы, Росрыболовство и всех, кто участвовал в работе по решению вопроса.

Однако теперь, заявил член Совета Федерации, перед рыбаками западного побережья Камчатки, которые стремятся сохранить биоресурсы, встала новая проблема – с беспорядочным использованием сетей.

Борис Невзоров попросил спикера Совета Федерации поручить профильному комитету СФ обратиться в Минсельхоз – «рассмотреть возможность полного запрета использования объячеивающих сетей при промысле анадромных видов рыб во внутренних морских водах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна».

Это вид промысла, по словам сенатора, надо сохранить «в пресноводных объектах – реках и озерах, – где он традиционен для КМНС и не имеет альтернативы».

Валентина Матвиенко попросила парламентария подготовить записку о работе закона, запретившего дрифтерный промысел. Спикер Совфеда планирует доложить по этому вопросу президенту, сообщает корреспондент Fishnews.

Также председатель СФ заявила, что попросит главу профильного комитета Михаил Щетинина организовать с участием экспертов рассмотрение вопросам по сетям. «Тревога большая, которая была высказана сегодня, есть. Если эксперты, специалисты и все остальные рыбаки считают, что надо незамедлительно отреагировать на эту ситуацию, тогда готовьте обращение в Минсельхоз, готовьте проект закона – или нормативных актов будет достаточно – поизучайте, но просьба отработать эту тему оперативно», – сказала Валентина Матвиенко.

Напомним, что Борис Невзоров входил в группу парламентариев, которые внесли в Госдуму законопроект о запрете дрифтерного промысла.

Fishnews
НазадМетки: камчаткаросрыболовство

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