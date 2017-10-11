13 октября 2017 года

Минсельхоз оставляет сроки для электронной ветсертификации рыбы прежними

Минсельхоз предложил сдвинуть время перехода на обязательную электронную ветсертификацию. Однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них сделано исключение – сроки остаются прежними.

Министерство сельского хозяйства представило для обсуждения законопроект «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как сообщает корреспондент Fishnews, на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде предлагается перейти не с 1 января 2018 г. (как это предусмотрено законом сейчас), а с 1 июля. Однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них срок перехода на обязательную «электронку», согласно законопроекту, прежний – с начала следующего года. Чем продиктовано такое исключение, в пояснительной записке к проекту не сказано.

При этом ведомство предложило предусмотреть в законе случаи, когда ВСД могут оформляться на бумажном носителе. Это, во-первых, обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии), которые привели к невозможности эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии до устранения последствий таких обстоятельств. Во-вторых, отсутствие в населенных пунктах доступа к интернету. Предполагается, что перечень таких населенных пунктов утвердят власти каждого региона по согласованию с Россельхознадзором. При этом список нужно будет пересматривать не реже раза в год.

Напомним, что в конце сентября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об отсрочке перехода на обязательную электронную ветсертификацию – так же, до 1 июля 2018 г. Причем никаких предложений об исключениях для тех или иных товаров в этом проекте нет. Также парламентарии выступили за то, чтобы сохранить выписку ВСД на бумаге в местах без интернета.

Fishnews