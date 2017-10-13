13 октября 2017 года

Рыбоохрану научат побеждать браконьеров психологически

В курсы повышения квалификации для рыбинспекторов включили новые дисциплины: сотрудников подготовят к противодействию нарушителям физически и психологически.

Министр сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел оперативное совещание с заместителем начальника управления контроля, надзора и рыбоохраны ведомства Андреем Гинкелем.

Курсы повышения квалификации для госинспекторов рыбоохраны ежегодно проходят на базе Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (ДРТИ). В этом году обучение начнется 16 октября, в Москву командируют сотрудников Северо-Западного, Азово-Черноморского, Западно-Балтийского, Западно-Каспийского и Московско-Окского теруправлений. В первой группе переподготовку пройдут 43 человека.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в 2017 г. во взаимодействии с Управлением науки и образования ФАР список направлений обучения расширен. К основным дисциплинам - биологическим основам регулирования рыболовства, правовым основам госконтроля и другим - добавлены еще две. Так, для повышения навыков по задержанию нарушителей, самообороне и применению специальных средств (в рамках полномочий) инспекторы пройдут силовую и специальную подготовку.

Кроме того, приглашен специалист, который будет преподавать психологические основы обеспечения безопасности в процессе выполнения рейдовых заданий. Инспекторов научат избегать конфликтных ситуаций, определять возможность их возникновения и находить пути разрешения.

Андрей Гинкель отметил, что пока курсы повышения квалификации сформированы с учетом финансирования для Центральной России, однако в ближайшее время будут рассмотрены варианты для Сибири и Дальнего Востока.

Илья Шестаков подчеркнул, что практика правильная и ее нужно распространить по стране. Глава ведомства поручил управлению контроля, надзора и рыбоохраны совместно с управлением науки и образования проработать возможность создания центров переподготовки при других вузах Росрыболовства.

«Курсы повышения квалификации мы можем проводить не только на базе Дмитровского института, но и, например, кустовым методом в других регионах. Нужно организовать образовательный процесс на местах, что позволит не тратить время и средства на направление инспекторов с Дальнего Востока в центральные регионы, тем более у нас есть для этого площадки – отраслевые вузы и квалифицированные педагоги, которые могут вести занятия. В плане улучшения качества переподготовки инспекторов, это очень перспективное направление, надо его развивать», – сказал руководитель Росрыболовства.

Fishnews