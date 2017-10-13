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Начальник отдела анализа мер по сохранению водных биоресурсов ЦУРЭН Александр СИНЕГУБОВ

Оценку ущерба водным биоресурсам переводят на электронную площадку

За два с лишним года в электронную базу данных по сохранению водных биоресурсов внесено большое количество информации. В ЦУРЭН отмечают, что качество поступающих от теруправлений Росрыболовства сведений повысилось.

Специалисты дальневосточных теруправлений Росрыболовства и отраслевой науки обсудили вопросы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в результате хозяйственной деятельности предприятий. Круглый стол прошел 11 октября во Владивостоке в рамках регионального совещания по вопросам сохранения водных биоресурсов.

В частности, речь шла о результатах работы электронной базы данных по сохранению ВБР и среды их обитания. Эту базу создали в 2015 г. в ЦУРЭН, которое оперирует порталом. Данные туда вносят специалисты теруправлений Росрыболовства.

Как рассказал начальник отдела анализа мер по сохранению водных биоресурсов ЦУРЭН Александр Синегубов, за более чем два года в базу внесли 800 тыс. единиц информации. Это более 112 тыс. заявок об оценке воздействия на окружающую среду и сведений о предполагаемых экономических проектах, свыше 110 тыс. решений о согласовании хозяйственной деятельности. Также в базу поступали данные о предложенных и выполненных компенсационных мероприятиях, сведения о заявителях и разработчиках проектной документации, заказчиках производства работ и другая информация.

«Мы можем констатировать, что к 2017 году значительно повысилось качество вносимых теруправлениями Росрыболовства сведений, - сообщил Fishnews Александр Синегубов. – Соответственно, у нас значительно убавилось количество замечаний по вносимым ими сведениям и принимаемым решениям о согласованиях. Что же касается разработки материалов по оценке воздействия на окружающую среду, то мы на круглом столе и обсуждали, как их лучше готовить. Дело в том, что материалы по оценке воздействия на окружающую среду являются частью проектной документации для предприятий, - независимо от того, кто эти материалы выполнил – теруправление Росрыболовства или иная организация. И мы обсуждали с коллегами, как повысить качество их подготовки».

Комментируя важность работы с базой данных, Александр Синегубов отметил, что «браконьерство наносит водным биоресурсам гораздо меньший ущерб, чем деятельность хозяйствующих субъектов».

Fishnews

  • Начальник отдела анализа мер по сохранению водных биоресурсов ЦУРЭН Александр СИНЕГУБОВ
  • Круглый стол профильных специалистов во Владивостоке
  • Специалисты ЦУРЭН консультируют коллег по вопросам внесения в базу информации
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    НазадМетки: владивостокросрыболовство

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