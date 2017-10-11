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Структуры Росрыболовства обсудили вопросы сохранения водных биоресурсов и среды их обитания на Дальнем Востоке

Росрыболовство ищет, как сохранить дом для рыбы

Каким образом усовершенствовать работу по сохранению среды обитания водных биоресурсов? Этот вопрос структуры Росрыболовства обсуждали на региональном совещании во Владивостоке.

Пленарную сессию вел заместитель руководителя федерального агентства Михаил Иваник. Он рассказал, что формат компенсации ущерба, наносимого рыбным запасам в результате хозяйственной деятельности, ожидают серьезные перемены: натуральную форму здесь предполагается заменить денежной. «Ведется работа в этом направлении. Наверное, по срокам это будет либо конец, либо начало следующего года», – отметил замглавы Росрыболовства.

Он заявил, что ведомство проделало «огромную работу по совершенствованию вопросов согласования хозяйственной деятельности». В качестве примера Михаил Иваник привел вступление в силу приказа Минсельхоза от 13 декабря 2016 г. № 552. Напомним, что этот документ утвердил нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Значимое событие – создание Главрыбвода с присоединением к нему рыбоводных заводов по всей стране. В Росрыболовстве надеются, что такая реформа позволит сделать работу более эффективной.

Совещание организовали для того, чтобы разобрать проблемные вопросы сохранения водных биоресурсов и среды их обитания и найти пути решения.

Стоит задача держать антропогенное влияние под контролем, подчеркнул начальник профильного управления Росрыболовства Андрей Здетоветский. Пока, по его мнению, на первом плане все-таки оказывается не госконтроль за средой обитания водных биоресурсов, а защита самих рыбных запасов от браконьерства. Вместе с тем один хозяйствующий субъект, глобально влияющий на экологическую обстановку на водоеме, может нанести ущерба значительно больше, чем любой браконьер, указал представитель ведомства.

Андрей Здетоветский отметил, что Росрыболовство сделало много шагов по решению вопросов, и рассказал о направлениях для дальнейшей работы. Так, глава управления призвал обратить внимание на водозаборы, оборудование их рыбозащитными сооружениями. Федеральное агентство совместно с ЦУРЭН занимается подготовкой необходимых нормативных актов.

Новые задачи ставит и реформа контрольно-надзорной деятельности. На федеральном уровне говорится о снижении давления на бизнес, но при этом важно сохранить и эффективность контроля. В этих условиях нужно внедрять риск-ориентированный подход, сформировать профили риска и работать по ним, обратил внимание Андрей Здетоветский.

Были подняты и другие вопросы по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. За последние годы достигнут большой прогресс в вопросах согласования хозяйственной деятельности, полагает замглавы Росрыболовства. Здесь он отметил работу специальной электронной базы данных.

На возможностях портала подробнее остановился начальник ЦУРЭН Александр Хатунцов. «Заработал новый блок – прошу обратить на него внимание – по внесению сведений о планировании компенсационных мероприятий. Теперь можно будет проконтролировать все этапы – начиная с заявления на искусственное воспроизводство и заканчивая выпуском», – рассказал руководитель учреждения. Блок, по словам Александра Хатунцова, прошел тестовые испытания в Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства, сейчас доступ открыт для всех ТУ. Он призвал вместе совершенствовать систему.

О работе и возникающих вопросах на совещании рассказали руководители дальневосточных теруправлений Росрыболовства. Пленарная сессия позволила определить реперные точки, заявил Fishnews Михаил Иваник. К более детальному обсуждению участники перешли на круглом столе. Встреча проходила на базе Дальрыбвтуза.

Fishnews

  • Структуры Росрыболовства обсудили вопросы сохранения водных биоресурсов и среды их обитания на Дальнем Востоке
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Михаил ИВАНИК
  • Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ
  • Начальник ЦУРЭН Александр ХАТУНЦОВ
    •
    НазадМетки: браконьерствовладивостокросрыболовство

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