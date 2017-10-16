16 октября 2017 года

Россия и Норвегия договорились об условиях промысла

В 2018 г. российские рыбаки смогут возобновить промышленный лов мойвы в Баренцевом море. Объемы для добычи этого и других объектов установила Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству.

47-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству завершила работу в Казани. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую - заместитель постоянного заместителя министра промышленности и рыболовства страны Арне Беньяминсен.

Стороны установили объемы вылова основных промысловых объектов, находящихся в совместном управлении. ОДУ трески - 775 тыс. тонн, пикши – 202 тыс. тонн, морского окуня (S. mentella) – 32,6 тыс. тонн. При этом российские рыбаки смогут вести промысел морского окуня в открытой части Норвежского моря (районе регулирования НЕАФК), экономической зоне Норвегии и районе архипелага Шпицберген, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Стороны согласовали общий допустимый улов мойвы на 2018 г. в 205 тыс. тонн. Решение принято с учетом научных данных об увеличении запасов. В 2016 г. промысел мойвы осуществлялся только для научных целей.

Важное значение для российского рыболовства имеют договоренности по техническим мерам регулирования добычи синекорого палтуса, продолжение работы над вопросами по приловам трески при промысле мойвы и выбросам рыбы, меры по контролю за промыслом в Баренцевом и Норвежском морях.

С учетом заинтересованности российских рыбаков в стабильной работе в районе Шпицбергена, стороны обсудили практические меры во всем районе действия смешанной комиссии, чтобы предотвратить ситуации, которые могут привести к прекращению промысла.

По результатам сессии подписан протокол.

Fishnews