16 октября 2017 года

Ученые прогнозируют благоприятные ледовые условия

В четвертом квартале ледовые условия Берингова и Охотского морей будут менее суровыми, чем в среднем за прошлые годы, прогнозируют в ТИНРО-Центре. В Японском море и прикурильском районе сложностей также не ожидается.

Промысловый прогноз на четвертый квартал 2017 г. для Дальневосточного бассейна подготовили в ТИНРО-Центре. Заместитель заведующего отделом бассейновых прогнозов и регулирования промыслов Александр Жигалин рассказал, что к началу осени российские рыбаки освоили на Дальнем Востоке 2,3 млн тонн водных биоресурсов. Иностранный флот, работающий по межправительственным соглашениям, добыл в исключительной экономзоне России 32,3 тыс. тонн. Общий вылов на 1 сентября превысил прошлогодний уровень на 18,2 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, в четвертом квартале к промышленному изъятию предлагается 894 тыс. тонн (20% от рекомендуемого годового вылова). Основу прогнозируемого вылова составят минтай – 312 тыс. тонн, сельдь – 263,7 тыс. тонн, кальмары – 75,1 тыс. тонн, сайра –50 тыс. тонн. Скумбрии ученые рекомендуют добыть 40 тыс. тонн, трески – 24,2 тыс. тонн, крабов – 18,9 тыс. тонн, камбал – 14,8 тыс. тонн, сардины – 18 тыс. тонн.

С учетом благоприятной ледовой обстановки главным условием для полного освоения этих объемов по-прежнему остается достаточное количество судов на промысле.

Представленный прогноз стал одним из заключительных в серии квартальных бассейновых прогнозов. Врио директора института Алексей Байталюк подчеркнул, что в 2018 г. планируется сосредоточиться на путинных, месячных и оперативных прогнозах, отказавшись от квартальных.

Fishnews