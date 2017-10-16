16 октября 2017 года

Владимир Путин: Пластик в океане – очень большая проблема

Загрязнение морей пластиком – серьезный вопрос, для которого может потребоваться юридическое решение на международном уровне, заявил президент Владимир Путин. Он предложил подумать над созданием льготных условий для очистки океана.

«Мусорный» вопрос подняли на встрече главы государства с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе президента, эколог из Индии Афроз Шах рассказал российскому президенту о своей работе по сбору пластиковых отходов в океане и подчеркнул серьезность проблемы загрязнения морей.

«Нам нужна соответствующая платформа, которая позволит нам объединить людей, и необходимо, чтобы все законы в экологической среде соблюдались, - обратил внимание Афроз Шах. - В Мумбаи это очень серьезная проблема, и я думаю, что когда-то у нас будет чистый океан. Я надеюсь, что в Мумбаи я бы смог спокойно смотреть и не видеть мусора в океане. Когда я был ребенком, я опускал свою руку в океан и не видел ее из-за того, какая грязная была вода. Я надеюсь, сейчас я смогу сделать это и увидеть свою руку под водой».

Владимир Путин отметил, что проблема нарастающая и непростая для решения. Во-первых, переход на современные технологии требует дополнительных капиталовложений, которые есть далеко не у всех стран.

Президент заявил, что промышленность нужно заставлять переходить на новые технологии. Он добавил, что надо заранее думать о трудоустройстве людей, которые потеряют рабочие места из-за модернизации предприятий. Глава государства также обратил внимание, что экологичность производств создает дополнительную нагрузку для промышленности.

«В конечном итоге, конечно, будущее за прогрессом, и новейшие технологии, самые современные, в конечном итоге, ведут к повышению производительности труда, к улучшению среды, в которой люди живут», - подчеркнул Владимир Путин.

Он согласился, что загрязнение пластиком - очень большая проблема. «Пластиковые бутылки в Тихом океане уже составляют целые острова. Это, по сути, даже меняет, как считают специалисты, температурный режим в океане и создает реальные проблемы экологического характера, глобального уровня. Это серьезный вопрос, который требует, кстати говоря, может быть, и юридического решения как на глобальном международном уровне, так и в страновом измерении. Можно думать о том, чтобы создавать определенные льготные условия для очистки океана от этих проблем», - сказал президент.

По данным ООН, сейчас производится в 20 раз больше пластмассы, чем в 60-е гг. ХХ века. Предполагается, что к 2050 г. производство пластика может вырасти в 3-4 раза. Всемирную кампанию по борьбе с морским мусором запустили в феврале под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Fishnews