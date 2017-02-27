27 февраля 2017 года

ООН объявила войну морскому мусору

Всемирная кампания по борьбе с морским мусором запущена под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). При сохранении современных тенденций к 2050 г. в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы, утверждают эксперты.

Кампания стартовала на Бали, где проходил Всемирный саммит по вопросам Мирового океана. Его цель - стимулировать национальные правительства проводить политику сокращения использования пластика, менять требования к промышленной продукции. Одно из предложений – запретить использование целлофановых пакетов или облагать высокими налогами товары в пластиковых упаковках. Эксперты предупреждают, что без таких мер последствия загрязнения морей окажутся необратимыми.

Сброс отходов и мусора в море является основной причиной деградации морского побережья во всех регионах мира, считают эксперты. Они отмечают, что до 80% всего мусора в Мировом океане состоит из пластика. Пластик является источником накопления стойких токсичных веществ. По данным ЮНЕП, ежегодно в океан попадает более 8 млн тонн пластиковых отходов.

В ЮНЕП отмечают, что сегодня производится в 20 раз больше пластмассы, чем в 60-е гг. ХХ века. Как сообщили Fishnews в Центре новостей ООН, к 2050 г. производство пластика может вырасти в 3-4 раза.

«Настало время решить проблему пластика, который губит наши океаны. Он загрязняет пляжи Индонезии, оседает на дне океана на Северном полюсе, попадает по пищевой цепи на наши обеденные столы. Проблема усугубилась из-за нашего затянувшегося бездействия. Мы должны остановить эту опасную тенденцию», - заявил глава ЮНЕП Эрик Солхейм.

К кампании уже присоединились многие знаменитости и производители всемирно известных брендов. Главные мероприятия кампании будут объявлены во время конференции 5-9 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а также в декабре на Ассамблее ООН по окружающей среде в столице Кении Найроби.

Fishnews