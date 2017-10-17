Икорный бизнес прикрыли правоохранители

17 октября 2017 года
Новое уголовное дело возбуждено против бывшего руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства Руслана Пенькова. Его обвиняют в получении еще одной взятки, на этот раз в размере 2,8 млн рублей.
В Тамбовской области установили виновника массовой гибели рыбы в реке Цна. По версии следствия, органические удобрения в воду нечаянно слил уснувший тракторист свиноводческого комплекса.
16 октября 2017 года
Иркутская область предложила включить в федеральный план искусственного воспроизводства зарыбление омулем Братского и Усть-Илимского водохранилищ. С помощью популяций в этих водоемах планируется пополнять байкальские запасы.
11 октября 2017 года
В Хасанском районе Приморского края задержаны двое человек за нападение на полицейских во время операции «Путина». Сообщается, что возмутившиеся запретом на лов рыбы пьяные злоумышленники таранили катером лодку правоохранителей.
09 октября 2017 года
Заканчивается этап общественных обсуждений проекта постановления правительства, вводящего новые таксы для взыскания ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов. Эту инициативу поддерживает Всемирный фонд дикой природы.
Жителя Республики Бурятия подозревают в незаконной добыче 342 особей нерестового омуля. Сети с рыбой полиция нашла в трех километрах от поселка Нижнеангарск, расположенного на берегу Байкала.
17 октября 2017 года
Главным событием минувшей сессии СРНК стало открытие промышленного лова мойвы, считает глава Союз рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Однако из-за недофинансирования отраслевой науки это стало полной неожиданностью и спутало планы рыбаков.
Специалисты ТИНРО-Центра подвели итоги рейса по оценке запасов промысловых беспозвоночных у берегов Приморского края. Исследования гребешка, спизулы, серрипеса, устрицы, мидии и других морских обитателей проводились в августе-сентябре.
Новое уголовное дело возбуждено против бывшего руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства Руслана Пенькова. Его обвиняют в получении еще одной взятки, на этот раз в размере 2,8 млн рублей.
Рыбацкое сообщество готово участвовать в поиске выхода из ситуации, сложившейся с лососем, заявил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Мы за цивилизованное и законное разрешение сложившейся ситуации и против «охоты на ведьм» – обвинения лососевых рыборазводных заводов и РУЗов», – отметил он.
Внедрение электронных ветсертификатов решено на некоторое время отложить, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Ранее Минсельхоз предложил документ об отсрочке введения системы до 1 июля 2018 г., однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них срок в проекте оставлен прежним.
В Тамбовской области установили виновника массовой гибели рыбы в реке Цна. По версии следствия, органические удобрения в воду нечаянно слил уснувший тракторист свиноводческого комплекса.
Аукцион по продаже долей квот на вылов рыбы в бассейне озера Ханка планируется провести во Владивостоке 1 декабря. Победители получат право на добычу верхогляда, толстолобиков, пресноводного сома.
Агентство по рыболовству Калининградской области вошло в состав регионального министерства сельского хозяйства. Такое решение направлено на оптимизацию работы органов исполнительной власти, заявили в пресс-службе областного правительства.
В зону действия территории опережающего развития «Камчатка» войдут еще семь муниципальных образований края, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. С помощью специального режима планируется реализовать 16 проектов с объемом инвестиций примерно 50 млрд рублей.
16 октября 2017 года
В Мурманской области с помощью WWF появятся бригады общественных инспекторов, которые будут защищать атлантического лосося от браконьеров. Специалисты планируют опираться на успешный опыт камчатских коллег.