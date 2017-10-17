17 октября 2017 года

Икорный бизнес прикрыли правоохранители

Почти тонну нелегально добытой осетровой икры изъяли сотрудники правоохранительных органов в Комсомольске-на-Амуре. По версии следствия, владельцы деликатеса скупали его у браконьеров.

Подозреваемых трое – двое мужчин и женщина. Икру обнаружили в их квартирах и гаражах, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального следственного управления СК России по Хабаровскому краю. Следствие считает, что скупщики фасовали икру в пластиковые контейнеры для вывоза за пределы региона.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России, в составе организованной группы). Мужчины дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Женщина вину не признает, ее поместили в СИЗО.

Fishnews