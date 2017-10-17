Экс-главе Охотского теруправления добавили дело

17 октября 2017 года
Рыбацкое сообщество готово участвовать в поиске выхода из ситуации, сложившейся с лососем, заявил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Мы за цивилизованное и законное разрешение сложившейся ситуации и против «охоты на ведьм» – обвинения лососевых рыборазводных заводов и РУЗов», – отметил он.
В Тамбовской области установили виновника массовой гибели рыбы в реке Цна. По версии следствия, органические удобрения в воду нечаянно слил уснувший тракторист свиноводческого комплекса.
Аукцион по продаже долей квот на вылов рыбы в бассейне озера Ханка планируется провести во Владивостоке 1 декабря. Победители получат право на добычу верхогляда, толстолобиков, пресноводного сома.
Почти тонну нелегально добытой осетровой икры изъяли сотрудники правоохранительных органов в Комсомольске-на-Амуре. По версии следствия, владельцы деликатеса скупали его у браконьеров.
16 октября 2017 года
Иркутская область предложила включить в федеральный план искусственного воспроизводства зарыбление омулем Братского и Усть-Илимского водохранилищ. С помощью популяций в этих водоемах планируется пополнять байкальские запасы.
В 2018 г. российские рыбаки смогут возобновить промышленный лов мойвы в Баренцевом море. Объемы для добычи этого и других объектов установила Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству.
17 октября 2017 года
Главным событием минувшей сессии СРНК стало открытие промышленного лова мойвы, считает глава Союз рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Однако из-за недофинансирования отраслевой науки это стало полной неожиданностью и спутало планы рыбаков.
Специалисты ТИНРО-Центра подвели итоги рейса по оценке запасов промысловых беспозвоночных у берегов Приморского края. Исследования гребешка, спизулы, серрипеса, устрицы, мидии и других морских обитателей проводились в августе-сентябре.
Рыбацкое сообщество готово участвовать в поиске выхода из ситуации, сложившейся с лососем, заявил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Мы за цивилизованное и законное разрешение сложившейся ситуации и против «охоты на ведьм» – обвинения лососевых рыборазводных заводов и РУЗов», – отметил он.
Внедрение электронных ветсертификатов решено на некоторое время отложить, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Ранее Минсельхоз предложил документ об отсрочке введения системы до 1 июля 2018 г., однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них срок в проекте оставлен прежним.
В Тамбовской области установили виновника массовой гибели рыбы в реке Цна. По версии следствия, органические удобрения в воду нечаянно слил уснувший тракторист свиноводческого комплекса.
Аукцион по продаже долей квот на вылов рыбы в бассейне озера Ханка планируется провести во Владивостоке 1 декабря. Победители получат право на добычу верхогляда, толстолобиков, пресноводного сома.
Агентство по рыболовству Калининградской области вошло в состав регионального министерства сельского хозяйства. Такое решение направлено на оптимизацию работы органов исполнительной власти, заявили в пресс-службе областного правительства.
Почти тонну нелегально добытой осетровой икры изъяли сотрудники правоохранительных органов в Комсомольске-на-Амуре. По версии следствия, владельцы деликатеса скупали его у браконьеров.
В зону действия территории опережающего развития «Камчатка» войдут еще семь муниципальных образований края, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. С помощью специального режима планируется реализовать 16 проектов с объемом инвестиций примерно 50 млрд рублей.
16 октября 2017 года
В Мурманской области с помощью WWF появятся бригады общественных инспекторов, которые будут защищать атлантического лосося от браконьеров. Специалисты планируют опираться на успешный опыт камчатских коллег.