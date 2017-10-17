17 октября 2017 года

Экс-главе Охотского теруправления добавили дело

Новое уголовное дело возбуждено против бывшего руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства Руслана Пенькова. Его обвиняют в получении еще одной взятки, на этот раз в размере 2,8 млн рублей.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2016 г. Руслан Пеньков получил в Магадане через посредника частями взятку от рыбопромышленника. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Магаданской области. Отмечается, что во время совершения преступления Руслан Пеньков работал врио руководителя теруправления.

О новом эпизоде мздоимства правоохранителям стало известно в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела о получении Русланом Пеньковым взятки в 750 тыс. рублей. Оба дела соединены в одно производство, расследование продолжается.

Fishnews