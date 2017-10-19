19 октября 2017 года

Интересные тенденции показала закладка икры на Сахалине

Частные рыбоводные заводы Сахалинской области практически полностью выполнили план по закладке икры горбуши, показатель по кете также не вызывает опасений, заявил исполнительный директор профильной ассоциации Кирилл Проскуряков. По его мнению, такая ситуация напрямую связана с хорошими подходами производителей.

Данные по закладке икры тихоокеанских лососей в островном регионе за 2017 г. специалисты озвучили на пресс-конференции, которую организовала Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. На вопросы журналистов отвечали представители науки, областного агентства по рыболовству, Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Путина 2017 г. для Сахалинрыбвода стала одной из самых сложных – главным образом, из-за низких подходов горбуши и кеты в базовые реки, отметил руководитель госучреждения Александр Полянский.

Для выполнения государственного задания по выпуску молоди на 2018 г. необходимо было собрать 187 млн штук икры, в том числе 50 миллионов – горбуши. План выполнен примерно на 69%, рассказал глава Сахалинрыбвода. Работы по закладке продолжаются.

Александр Полянский отметил, что огромную помощь в обеспечении государственных рыбоводных заводов икрой оказали частные ЛРЗ. У частного сектора ситуация по закладке намного лучше, сообщил исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков.

По его словам, планы по закладке икры горбуши практически полностью выполнены (около 85% от установленного объема), закладка по кете также не вызывает особых опасений. Единственное исключение – район залива Анива, где на подходах производителей, как полагают в АЛРЗ, сказалось открытие промысла на участке мыс Свободный – мыс Анива.

«По всем остальным районам у нас на сегодняшний день закладки приближаются к 100%, Курилы еще работают – там опасений тоже больших нет», – заявил исполнительный директор ассоциации.

По его мнению, благополучная ситуация с закладкой на частных ЛРЗ однозначно связана с хорошими подходами производителей. «Показательным в этом плане, например, является Долинский район. В районе реки Фирсовка у нас промысел продлен до 31 октября. Кроме того, мы обратились с просьбой на участке мыс Тунайча – мыс Свободный продлить промысел, потому что там тоже до сих пор наблюдается большое скопление производителей кеты, которые идут к рыбоводному заводу», – заявил Кирилл Проскуряков.

Он полагает, что обеспечить хорошие подходы помогает охрана, организованная частными заводами на базовых водоемах, а также отсутствие промысловой нагрузки в приустьевой зоне.

Fishnews