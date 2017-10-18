Дань «крыше» отдавали деньгами и раками

18 октября 2017 года
Трех жителей Татарстана подозревают в незаконном промысле речных раков. По версии следствия, незаконный доход браконьеров с 2015 г. превысил 20 млн рублей. Правоохранители полагают, что группу покрывали должностные лица.
17 октября 2017 года
Новое уголовное дело возбуждено против бывшего руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства Руслана Пенькова. Его обвиняют в получении еще одной взятки, на этот раз в размере 2,8 млн рублей.
В Тамбовской области установили виновника массовой гибели рыбы в реке Цна. По версии следствия, органические удобрения в воду нечаянно слил уснувший тракторист свиноводческого комплекса.
Почти тонну нелегально добытой осетровой икры изъяли сотрудники правоохранительных органов в Комсомольске-на-Амуре. По версии следствия, владельцы деликатеса скупали его у браконьеров.
11 октября 2017 года
В Хасанском районе Приморского края задержаны двое человек за нападение на полицейских во время операции «Путина». Сообщается, что возмутившиеся запретом на лов рыбы пьяные злоумышленники таранили катером лодку правоохранителей.
09 октября 2017 года
Жителя Республики Бурятия подозревают в незаконной добыче 342 особей нерестового омуля. Сети с рыбой полиция нашла в трех километрах от поселка Нижнеангарск, расположенного на берегу Байкала.
20 октября 2017 года
Государственных инспекторов рыбоохраны, лесной охраны и охотнадзора хотят наделить перекрестными полномочиями для борьбы с браконьерством. Соответствующие изменения в КоАП РФ подготовили Минсельхоз и Росрыболовство.
Обсуждение электронной ветсертификации, проект об отмене контрольных пунктов (точек) для судов, работающих в открытом море СЗТО, встреча рыбаков с новым главой Приморья и перспективы Международного рыбопромышленного форума – об этом мы писали на уходящей неделе.
23 октября в Госдуме состоятся парламентские слушания, на которых планируется обсудить изменения, происходящие в рыбной отрасли, и готовность рыбаков к перезаключению договоров на новых условиях.
Поправки, внесенные в закон о морских портах, предусматривают введение нового портового сбора – инвестиционного. Минтранс предложил порядок его расчета, взимания и использования.
В Дальрыбвтузе отпраздновали 55-летие путинного отряда «Голубой меридиан». Отряд исправно отправляет ребят на рыбопромышленные предприятия, давая возможность подзаработать и наглядно познакомиться с отраслью.
Общественная палата с 23 октября будет принимать заявки от желающих попасть в Общественный совет при Росрыболовстве. Кандидаты пройдут конкурсный отбор.
Центр мониторинга рыболовства и связи проинформировал пользователей о смене номеров телефонов в центральном аппарате и филиалах учреждения, а также в Камчатском и Мурманском РЦМ.
В Ямало-Ненецком автономном округе 20 октября пройдет региональный конкурс «Лучший обработчик рыбы». В нем примут участие сотрудники перерабатывающих предприятий, а также студенты профессиональных учебных заведений.
19 октября 2017 года
В Приморском крае предприятия марикультуры не могут спокойно работать на участках в границах региональных памятников природы, образованных еще в 1974 г. С наступлением осеннего сезона, когда аквафермеры высаживают молодь, вокруг старого документа вновь разгорелись споры.
Частные рыбоводные заводы Сахалинской области практически полностью выполнили план по закладке икры горбуши, показатель по кете также не вызывает опасений, заявил исполнительный директор профильной ассоциации Кирилл Проскуряков. По его мнению, такая ситуация напрямую связана с хорошими подходами производителей.