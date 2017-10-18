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Дань «крыше» отдавали деньгами и раками

В уголовном деле о незаконном промысле раков в Татарстане появились новые подозреваемые. Следствие полагает, что покровителем браконьерской группы был оперативный дежурный МВД.

Следователи установили, что к добыче раков в промышленных масштабах причастны оперативный дежурный отдела МВД России по Актанышскому району Ирек Давлетов и житель Республики Башкортостан Мурад Катамадзе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Татарстан, Ирек Давлетов на служебном катере регулярно патрулировал реки в Актанышском районе. В сентябре 2016 г. он поймал Мурада Катамадзе на незаконной добыче раков. По версии следствия, полицейский договорился с браконьером о платном покровительстве. В результате с сентября 2016 г. по октябрь текущего года Ирек Давлетов получил от Мурада Катамадзе не менее 45 кг раков и как минимум 45 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе.

Оба задержанных признали свою причастность к незаконным деяниям. В зависимости от роли каждого они подозреваются в преступлениях по части 3 статьи 290 (получение должностным лицом взятки) и части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Количество привлекаемых к уголовной ответственности в рамках этого дела выросло до шести человек. Двое из них находятся под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде, меру пресечения в отношении еще двоих суд определит в ближайшее время.

По версии следствия, незаконный доход браконьеров с 2015 г. превысил 20 млн рублей. Установлены места складирования более 32 тыс. раков, готовых к продаже. Кроме того, из рек изъяты ловушки, где находились еще более 5 тыс. членистоногих. Все они после пересчета отпущены в водоемы.

Fishnews
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