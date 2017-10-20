20 октября 2017 года

С рыбацких судов взимать инвестиционный сбор не планируется

Поправки, внесенные в закон о морских портах, предусматривают введение нового портового сбора – инвестиционного. Минтранс предложил порядок его расчета, взимания и использования.

Напомним, что в июле были внесены изменения в закон о морских портах. Предусмотрено, что в морском порту может устанавливаться инвестиционный сбор – средства на строительство объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к федеральной собственности. Поправки вступают в силу с 1 ноября 2017 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство транспорта предложило проект постановления «Об утверждении порядка определения размера инвестиционного портового сбора, его взимания и применения в морских портах РФ».

Предполагается, что средства будут взиматься с российских и иностранных судовладельцев или уполномоченных ими лиц за заход судна в порт, выход судна из порта, а также проход судном акватории порта транзитом.

При этом проект предусматривается, что сбор не будет распространяться на «российские суда рыбопромыслового флота, осуществляющие рейсы и (или) рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации, без захода в морские порты иностранных государств».

Fishnews