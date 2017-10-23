23 октября 2017 года

Механизм распределения квот будет открытым для рыбацкой общественности

Президент ВАРПЭ Герман Зверев войдет в состав двух комиссий Росрыболовства – по отбору инвестиционных проектов, претендующих на инвестквоты, и по перезаключению договоров о закреплении долей квот на новый срок.

Идею включить представителей Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров в состав комиссии, которая будет осуществлять отбор инвестпроектов, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков высказал на общем собрании ВАРПЭ в мае. 18 октября он предложил президенту ассоциации Герману Звереву войти в комиссию по перезаключению договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов на 15-летний период с правом решающего голоса и в комиссию по инвестквотам с правом совещательного голоса.

20 октября в ходе встречи с руководителем Федерального агентства по рыболовству Герман Зверев подтвердил согласие членов совета ВАРПЭ на участие руководителя ассоциации в работе комиссий. «Это предложение поступило, оно было рассмотрено советом ВАРПЭ. Члены совета ассоциации посчитали необходимым, правильным, логичным и полезным такое участие», – рассказал он корреспонденту Fishnews.

Герман Зверев уточнил, что факт присутствия представителя ВАРПЭ с совещательным голосом в составе комиссии по отбору инвестиционных проектов не снимает замечаний к определенным пунктам порядка работы комиссии, на которые указывала ассоциация. Глава отраслевого объединения также предложил включить в состав рабочих групп, которые создаются при обеих комиссиях, нескольких представителей всероссийской ассоциации.

«ВАРПЭ последовательно работает над тем, чтобы процедура перезаключения договоров была прозрачна. С этой целью в Росрыболовстве проходят публичные слушания, на которых обсуждается математическая модель расчета долей квот», – отметил президент всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

По словам Ильи Шестакова, участие рыбаков в процедурах отбора инвестиционных проектов и перезаключения договоров пользования водными биоресурсами обеспечит прозрачность процесса как важного элемента реализации концепции открытости ведомства. Состав комиссии также планируется дополнить представителями Общественного совета при Росрыболовстве после избрания нового состава этого органа.

Fishnews