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Объединенный российский стенд на выставке в Циндао в 2016 г.

Циндао готовится к встрече российской рыбы

C 1 по 3 ноября в Циндао пройдет крупнейшая в Азии выставка China Fisheries & Seafood Expo 2017. Как и год назад, на ее площадке будет представлен национальный стенд Российской Федерации, объединяющий ведущие рыбопромышленные компании страны.

Выставка в Циндао традиционно привлекает внимание профессионалов рыбной индустрии, поскольку именно Китай производит две трети мирового объема морепродуктов, а местный рынок – самый большой, динамично развивающийся и перспективный в мире. Спрос на импортные морепродукты в КНР растет, поскольку они считаются более безопасными и качественными, чем китайские.

Международная выставка China Fisheries & Seafood Expo по праву считается одним из самых масштабных отраслевых мероприятий. В этом году она проводится уже в 19-й раз и займет восемь залов выставочного центра. Общая площадь экспозиции составляет 34 тыс. кв. м.

На стендах China Fisheries & Seafood Expo представлено многообразие рыбы и морепродуктов, деликатесы из даров моря, услуги и технологии для рыбной отрасли, включая переработку, хранение и транспортировку морепродуктов, ресторанное и торговое оборудование и многое другое. По информации организаторов, в выставке примут участие около 1,5 тыс. компаний из 46 стран мира, в том числе более двух десятков национальных павильонов.

Российские рыбопромышленные компании вновь продемонстрируют свою продукцию в формате объединенного стенда. Национальный отраслевой павильон в этом году увеличился до 800 кв. м и объединил 16 ведущих рыбопромышленных предприятий и холдингов, в числе которых «Антей», «Норебо» (Ocean Trawlers), ПБТФ, Южно-Курильский рыбокомбинат, СЗРК / АТФ, «Русская рыбопромышленная компания», «Витязь-Авто», «Сигма Марин Технолоджи» и другие.

«В этом году мы покажем расширенный ассортимент рыбы и морепродуктов, которые привезут наши экспортеры. Он включает, например, объекты аквакультуры от компании «Малтат» – для исследования рынка Китая или новый проект с компанией «Антей» по экспорту живой камбалы», – сообщил Fishnews гендиректор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Он отметил, что пакет услуг, предоставляемых участникам объединенной экспозиции, соответствует самым высоким европейским стандартам. «Это и доставка продукции с сохранением правильного температурного режима, и грамотное размещение образцов на витринах, и наглядный мультимедийный контент. Кроме того, мы обновили дизайн национального стенда и подготовили насыщенную деловую программу в соответствии с пожеланиями наших предприятий», – рассказал гендиректор выставочного оператора.

Fishnews
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