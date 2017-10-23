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Ученые России и Японии собрались по «рыбным» вопросам во Владивостоке

Ежегодное совещание российских и японских специалистов, посвященное изучению, оценке состояния и рациональному использованию пелагических, анадромных рыб и других водных биоресурсов, проходит в ТИНРО-Центре.

Встреча ученых проводится с 23 по 28 октября. Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, планируется обсудить вопросы исследования и рационального использования лососей, сайры, скумбрии, сардины и других видов рыб и кальмаров, встречающихся в водах обеих стран. Также будут подведены итоги научно-технического сотрудничества в 2017 г. и составлен проект плана совместных работ на 2018 г. С российской стороны в совещании участвуют специалисты из институтов-членов Ассоциации «НТО ТИНРО» – ТИНРО-Центра и его хабаровского филиала, СахНИРО и КамчатНИРО. Руководитель российской делегации – врио директора ТИНРО Алексей Байталюк. Японию представляют сотрудники НИИ Агентства по рыболовству страны.

Fishnews
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